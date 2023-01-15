Австрийский чиновник отправил двух украинских подростков в Москву, его расследуют действия — СМИ 15 января, 18:08 Австрия (Фото:Fachdozent / Pixabay)

В Австрии расследуют действия чиновника земли Тироль, который без консультации с украинскими органами поспособствовал отправке в Москву двух несовершеннолетних украинцев якобы для воссоединения семьи, пишет Der Standard.

По данным издания, в четверг, 12 января, посольство Украины проинформировало власти Тироля о наличии свидетельств о вывозе с территории земли двух украинцев в возрасте 16 и 17 лет. Они находились в Австрии в детско-юношеском заведении.

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«Согласно имеющейся у нас информации, к рассмотрению дела был привлечен сотрудник Европейского института омбудсмена, который также работает в Офисе омбудсмена земли Тироль. Мужчина, очевидно, действовал по просьбе своего российского коллеги-омбудсмена», — сказал директор земельного бюро Герберт Форстер.

Он рассказал, что у чиновника была информация от российского посольства о том, что матери двух подростков уже находятся в России и хотят воссоединения семьи. Однако неизвестно, добровольно ли они там, и согласились ли сами молодые люди на выезд в РФ.



«Согласно текущей информации, действия, предпринятые соответствующим сотрудником, были индивидуальными усилиями и не были согласованы с землей Тироль, а также земля Тироль не была вовлечена в отправку (подростков – ред.)», - добавил Форестер.

По его словам, по поводу инцидента уже назначили служебное расследование, а чиновника временно отстранили.