04 октября 2018, четверг

Высылка офицеров ГРУ из-за подготовки кибератак: в НАТО выразили солидарность с Нидерландами

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В НАТО присоединились к заявлениям Нидерландов и Великобритании
Фото: nato.int

В НАТО присоединились к заявлениям Нидерландов и Великобритании

НАТО выразило солидарность с Нидерландами после инцидента с офицерами ГРУ и предотвращения хакерской атаки России против Организации по запрещению химоружия.

В заявлении Альянса также говорится, что организация поддерживает правительство Великобритании в их призывах к России из-за ее грубых попыток подорвать международное право и нарушить работу институтов.

"Россия должна прекратить свою безрассудную модель поведения, включая применение силы против соседей, попытки вмешательства в избирательные процессы и широкомасштабные дезинформационные кампании", - резюмировали в НАТО.

Ранее собщалось, что спецслужбы Нидерландов предотвратили хакерскую атаку России против Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), расположенной в Гааге.

В апреле Нидерланды выслали четырех россиян, подозреваемых в подготовке хакерской атаки, нидерландские спецслужбы считают, что они были сотрудниками ГРУ.

По данным голландских спецслужб, сотрудники российской разведки пытались украсть материалы расследования катастрофы Боинга MH17 на Донбассе. 

В свою очередь Британия обвинила Россию в причастности офицеров ГРУ к кибератакам по всему миру

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