Высылка офицеров ГРУ из-за подготовки кибератак: в НАТО выразили солидарность с Нидерландами

НАТО выразило солидарность с Нидерландами после инцидента с офицерами ГРУ и предотвращения хакерской атаки России против Организации по запрещению химоружия.
В заявлении Альянса также говорится, что организация поддерживает правительство Великобритании в их призывах к России из-за ее грубых попыток подорвать международное право и нарушить работу институтов.
"Россия должна прекратить свою безрассудную модель поведения, включая применение силы против соседей, попытки вмешательства в избирательные процессы и широкомасштабные дезинформационные кампании", - резюмировали в НАТО.
Ранее собщалось, что спецслужбы Нидерландов предотвратили хакерскую атаку России против Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), расположенной в Гааге.
В апреле Нидерланды выслали четырех россиян, подозреваемых в подготовке хакерской атаки, нидерландские спецслужбы считают, что они были сотрудниками ГРУ.
По данным голландских спецслужб, сотрудники российской разведки пытались украсть материалы расследования катастрофы Боинга MH17 на Донбассе.
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В свою очередь Британия обвинила Россию в причастности офицеров ГРУ к кибератакам по всему миру
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