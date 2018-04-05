Высылаемые американские дипломаты покинули посольство в Москве

Высылаемые из России американские дипломаты ночью покинули здание посольства США в Москве.

Как сообщает ТАСС, примерно в 4 часа утра на территорию посольства начали заезжать автобусы. Колонна транспортных средств выдвинулась от диппредставительства к семи часам.

Детали американская сторона не комментирует.

Американским дипломатам было предписано выехать из России до 5 апреля.

В связи с отравлением в Великобритании экс-агента Сергея Скрипаля 27 стран объявили о высылке российских дипломатов.

США объявили, что приняли решение выслать 60 российских дипломатов. Президент США Дональд Трамп распорядился выслать 48 сотрудников российских спецслужб, которые работали под дипломатическим прикрытием, а также закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле.

В ответ на это Россия отозвала согласие на открытие генерального консульства США в Санкт-Петербурге и объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства США в Екатеринбурге.

30 марта американские дипломаты покинули генеральное консульство США в Санкт-Петербурге.

2 апреля прекратило работу генеральное консульство России в американском Сиэтле.