Сильный и эффектный сигнал. Чего добился Зеленский в ходе исторического визита в США накануне новой фазы войны — мировые СМИ 22 декабря, 14:26 Сюжет Эксклюзив НВ Владимир Зеленский передает Нэнси Пелоси флаг Украины, подписанный защитниками Бахмута (Фото:Reuters)

Накануне новой и опасной для Украины фазы войны Владимир Зеленский избрал идеальное время для приезда в Вашингтон, сумел впечатлить Конгресс США и заручиться максимально возможной на данный момент поддержкой Белого дома.

Такие выводы из визита Зеленского в США делают мировые СМИ. НВ собрал оценки нескольких ведущих изданий.

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CNN называет «историческим» и «полным символизма» визит Зеленского в США, подмечая детали вплоть до желто-синего галстука Байдена. «Однако суть поездки заключалась далеко не только в символах. Байден не стал бы приглашать Зеленского в Вашингтон — и подвергать его рискованной поездке за пределы Украины впервые с начала [большой] войны, — если бы не верил, что именно встреча тет-а-тет, а не телефонные переговоры, принесет некий реальный результат», — уверены журналисты телеканала.

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Они выделяют пять основных итогов встречи Байдена с Зеленским и выступления украинского президента в Конгрессе США:

оба лидера попытались сформулировать ответ на вопрос о том, как завершится война ( со стороны Зеленского прозвучали слова об отказе от компромиссов в вопросах суверенитета и территориальной целостности Украины, а также предложение воплотить в жизнь его « формулу мира» из 10 пунктов; со стороны Байдена — заверения в том что именно президент Украины должен решить, каким будет исход войны, «давняя точка зрения, которая оставляет множество вопросов без ответа», отмечает CNN);

со стороны Зеленского прозвучали слова об отказе от компромиссов в вопросах суверенитета и территориальной целостности Украины, а также предложение воплотить в жизнь его формулу мира» из 10 пунктов; со стороны Байдена — заверения в том что именно президент Украины должен решить, каким будет исход войны, «давняя точка зрения, которая оставляет множество вопросов без ответа», отмечает CNN); Зеленский в очередной раз продемонстрировал мастерское умение апеллировать к любой аудитории ( передавая флаг из Бахмута в эмоциональный момент обращения к Конгрессу, он фактически « передал судьбы миллионов украинцев в руки американских законодателей и налогоплательщиков», пытаясь сдержать рост скептицизма в Конгрессе относительно помощи США, отмечает CNN еще в одном материале)

передавая флаг из Бахмута в эмоциональный момент обращения к Конгрессу, он фактически передал судьбы миллионов украинцев в руки американских законодателей и налогоплательщиков», пытаясь сдержать рост скептицизма в Конгрессе относительно помощи США, отмечает CNN еще в одном материале) Украина наконец-то добилась согласия США на поставку ЗРК Patriot — по данным CNN, это было одним из ключевых факторов согласия Зеленского на поездку в Вашингтон, поскольку он не хотел ехать в Белый дома без значительных прорывов в помощи США;

Байден и Зеленский продемонстрировали, что выступают единым фронтом в войне против РФ, несмотря на месяцы противоречий, сложнейших переговоров и очевидное стремление Украины добиться от США еще большей помощи;

визит стал явным предвестником нового этапа войны: на это указали и Байден, и Зеленский; CNN перечисляет среди составляющих этого этапа не только события на поле боя в Украине и удары по ее инфраструктуре, но и опасения относительно единства западной поддержки на фоне все более ощутимых мировых последствий войны и изменений в пользу республиканцев в Конгрессе США.

«Учитывая межпартийную ярость, которая вспыхнет в разделенном Вашингтоне в следующем году, нет никакой гарантии, что американские законодатели смогут финансировать даже собственное правительство — не говоря уже о том, которое борется за свое выживание за тысячи миль», — констатирует CNN. В то же время журналисты отдают должное Зеленскому как «непреклонному и дерзкому» лидеру, который «ясно дал понять, что никогда не перестанет просить о большем» и позаимствовал один из величайших посылов Уинстона Черчилля. Обращаясь, как и он, к Конгрессу США в разгар войны, Зеленский заявил: «Украина держит строй и никогда не сдастся».