Речь Путина к Федеральному собранию слушал шпион, высланный из Румынии в 2017 году 22 февраля, 18:02 Братислав Живкович (Фото:Агентство.Новости via Telegram)

Во вторник, 21 февраля, на выступлении российского диктатора Владимира Путина в Федеральное собрание присутствовал российский шпион Братислав Живкович, объявленный в Румынии персоной нон грата в 2017 году.

Об этом сообщает румынское издание Stirile pro-tv.

В издании напомнили, что этот гражданин Сербии воевал против украинской армии на стороне пророссийских сепаратистов на протяжении 2014-2015 годов. Возбужденное против него уголовное дело расследует Генеральная прокуратура Украины за участие в обстрелах украинских войск в Донецкой и Луганской областях.

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В 2017 году Братислав Живкович несколько раз ездил в Румынию с целью сбора информации, представляющей риски и угрозы национальной безопасности. В частности, он выразил заинтересованность в получении секретных документов о критической инфраструктуре и военных объектах Румынии и НАТО, расположенных на юго-востоке страны.

Живковича обвинили в том, что он совершил подготовительные действия по получению и передаче государственной тайны иностранной организации, а также созданию информационных сетей на территории Румынии.

"Все действия гражданина Сербии, совершенные в Румынии, носили тайный характер и использовались для шпионской деятельности", - говорится в сообщении.

21 февраля кремлевский диктатор выступил с обращением в федеральное собрание. Путин во время обращения заговорил тезисами по методикам российской пропаганды.

В частности, диктатор заявил, что на Западе якобы «педофилия становится нормой», а «священников заставляют одобрять однополые браки».

Кроме того, он объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Путин пригрозил новой эскалацией и расширением агрессии на фоне разговоров о передаче Украине дальнобойного оружия.