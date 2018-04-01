Высланные из США российские дипломаты покинули страну

Российские дипломаты высланы из США в связи с химической атакой в Солсбери

60 сотрудников российских дипломатических ведомств, которые были объявлены персонами нон грата, и члены их семей вылетели из США в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

В общей сложности, территорию Америки покинуло 171 человек. Правительство США объявило персонами нон грата сотрудников трех российских дипломатических миссий России в США – посольства в Вашингтоне, генерального консульства в Нью-Йорке и постоянного представительства при ООН.

Напомним, ранее 26 стран заявили о высылке российских дипломатов.

Такое решение страны приняли в связи с химической атакой в Солсбери, в результате которой был отравлен бывший российский шпион Сергей Скрипаль и еще несколько человек.

Правительство США также приняло решение выслать 60 российских дипломатов.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины закрыла въезд 60 гражданам России, которых выдворили из США 26 марта за причастность к деятельности российских спецслужб.

29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских сотрудников дипломатических ведомств.