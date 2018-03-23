Высланные из России британские дипломаты покинули посольство в Москве

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Высланные из России британские дипломаты покинули посольство

Высланные из России британские дипломаты покинули посольство

Британские дипломаты, которых Россия выслала в ответ на действия Британии в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, покидают Москву.

Как сообщает РИА Новости, с территории посольства Великобритании выехали три микроавтобуса. Оставшиеся сотрудники дипмиссии - несколько десятков человек - вышли во двор и проводили их аплодисментами.

20 марта Лондон покинули 23 российских дипломата с семьями.

4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии.

Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию и принял решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.

В ответ Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 23 британских дипломатов.

Кроме того, Россия отзывает согласие на открытие и функционирование генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

Также в МИД РФ объявили, что прекращается деятельность Британского совета в Российской Федерации в связи с неурегулированностью ее деятельности.

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