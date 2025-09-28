Российский малый ракетный корабль Вышний Волочёк, носитель Калибров, столкнулся с гражданским танкером Назан в Темрюкском заливе Азовского моря, сообщает Defense Express , ссылаясь на данные российских источников.

По информации аналитиков, происшествие датировано началом августа, когда корабль пытался избежать контакта с украинскими дронами. Несмотря на попытки скрыть инцидент, в сети опубликовали документы и фото, подтверждающие повреждения корабля.

Реклама

В частности, близкий к российским военным Telegram-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал схему маневрирования Вышнего Волочка во время столкновения с танкером Назан, фото повреждений и отчет капитана 1 ранга Алега Сардина с подробным описанием аварии.

Согласно слитому отчету, в 03:59 7 августа из-за обнаружения в небе группы беспилотных летательных аппаратов кораблю приказали выполнить поворот на обратный курс через левый борт. Уже через шесть минут, в 04:05, произошло столкновение Вышнего Волочка с танкером Назан левым бортом. Инцидент классифицировали как аварию, связанную с управлением корабля.

В отчете российского капитана также отмечалось о деформации корпуса и корпусных конструкций Вышнего Волочка, однако реальные повреждения видны на обнародованных фото.

Как утверждало министерство обороны РФ, в ночь с 6 на 7 августа российская ПВО якобы уничтожила 31 дрон над Азовским морем и еще 11 над временно оккупированным Крымом.

В апреле 2025 года спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что в Крыму остаются корабли российского Черноморского флота, которые либо не боеготовы, либо находятся в ремонте.

25 августа он рассказал, что Россия во время ударов по Украине теперь применяет крылатые ракеты Калибр максимум один раз в месяц.