Вышеградская четверка объявила бойкот саммиту ЕС по вопросам мигрантов

Страны Вышеградской четверки - Венгрия, Польша, Словакия и Чехия - отказались от участия в мини-саммите ЕС по вопросам миграции, который назначен на 24 июня в Брюсселе.

Как сообщает Радио Свобода, свое решение главы правительств Вышеградской четверки аргументировали тем, что саммит не является надлежащим форматом для таких переговоров.

Венгрия, Польша, Словакия и Чехия выступают против предложенной миграционной политики, согласно которой все государства-члены ЕС должны "разделить бремя" и принять квоту на размещение мигрантов, прибывших с 2015 года.

"Мы понимаем, что в некоторых странах существуют внутренние политические трудности, но это не может привести к панъевропейской поспешности", - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал саммит "неприемлемым". В то же время он в очередной раз заявил, что Польша приняла у себя большое количество беженцев из Чечни, Средней Азии и Украины, снизив тем самым миграционное напряжение в восточной Европе.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер организует 24 июня срочную встречу по вопросам миграционной политики до начала полноценного саммита ЕС 28-29 июня. Германия, Австрия, Италия, Франция, Греция, Испания, Мальта, Нидерланды и Болгария планируют эту встречу посетить.

В последние недели проблема нелегальных мигрантов вызвала политический кризис в Евросоюзе. Особенно остро вопрос стоит в Германии.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пытается достичь заключения двусторонних соглашений с европейскими партнерами, чтобы решить проблему приема беженцев, уже зарегистрированных в других странах Евросоюза. Это позволит преодолеть противоречия между ней и министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером. Он дал Меркель две недели - до конца июня - на поиск общеевропейского решения этого вопроса.

В противном случае Зеехофер готов самостоятельно отдать распоряжение не пускать в Германию тех беженцев, которые уже были ранее зарегистрированы в других странах ЕС.

С ним солидарны австрийский премьер Себастьян Курц и власти Италии, где недавно пришло к власти правительство правых евроскептиков и националистов, которые выступают против мигрантов.