Мерц анонсировал более строгие требования к соцвыплатам в Германии, что может коснуться и беженцев из Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за сокращение выплат социальной помощи , получаемой безработными и малообеспеченными. Выплаты по этой категории получают, в частности, беженцы из Украины.

Об этом пишет DW.

Мерц подтвердил, что нуждающиеся в поддержке граждане продолжат ее получать. Однако правительство Германии намерено ввести более строгие правила для соискателей.

«Люди, которые могут работать, должны работать», — подчеркнул Мерц.

Кроме того, возможно и ужесточение требований к расходам на жилье: например, введение верхнего предела арендной платы или проверки жилой площади.

По словам канцлера Германии, существует значительный потенциал для экономии, когда с 2026 года в рамках реформы вместо помощи гражданам будут выплачиваться базовые доходы.

Мерц считает, что таким образом можно сэкономить «больше одного или двух миллиардов». Он также отметил, что «смена системы» должна происходить «шаг за шагом».

По словам Мерца, целью базового дохода должно быть «обеспечение того, чтобы те, кто действительно нуждается в помощи государства, продолжали получать его и дальше». Немецкий канцлер подчеркнул, что система выплат неправильна для тех, кто может работать, но не работает, или работает неполный рабочий день.

«Я был бы даже готов повысить выплаты, например, в случае внезапной безработицы, чтобы те, кого это коснулось, могли быстро найти новую работу», — сказал он.

