"Вынужденная операция": Меркель прокомментировала удары по Сирии

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Ангела Меркель поддержала удары, нанесенные по Сирии

Ангела Меркель поддержала удары, нанесенные по Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкое правительство поддерживает ракетные удары США, Великобритании и Франции по территории Сирии.

Меркель также выразила убеждение, что после этого режим сирийского президента Башара Асада воздержится от применения химического оружия, сообщает DW.

"Военная операция была вынужденной и соизмеримой для соблюдения международного запрета применения химического оружия и чтобы удержать сирийский режим от дальнейших нарушений (этого запрета - ред.)", - подчеркнула она.

По словам немецкого канцлера, таким образом, США, Великобритания и Франция как постоянные члены Совета Безопасности ООН взяли на себя ответственность.

Она также добавила, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что именно режим Асада ответственный за применение химического оружия против собственного народа.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания. Одной из целей США во время операции стал научно-исследовательский центр в Дамаске.

В то же время сирийское телевидение сообщило, что страна отреагировала на атаку и развернула ПВО.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем в полтысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

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