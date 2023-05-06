Кремль пытается обуздать Пригожина из-за его громких угроз — WP 6 мая, 12:43 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Юлия Морозова)

Угрозы руководителя террористической организации ЧВК Вагнер Евгения Пригожина вивести своих наемников из Бахмута были «последней попыткой уцепиться за выдающуюся роль» в войне России против Украины. Минобороны РФ рассматривает возможность проведения кампании по дискредитации лидера «вагнеровцев».

Об этом сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что уже несколько месяцев продолжается вражда между ЧВК Вагнер и военным руководством России за влияние на войну и «славу на поле боя». Пригожин вовлечен в публичную борьбу с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

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В феврале Пригожин выступил с обвинениями, выражая жалобы на нехватку боеприпасов, а затем опубликовав фотографию, по его словам, с кучей мертвых наемников, и обвинил военное командование армии РФ в недостаточном обеспечении.

Секретные документы разведки США, якобы обнародованные пилотом Национальной гвардии Джеком Тейшейрой на платформе Discord, свидетельствуют о том, что военное руководство пыталось ответить Пригожину, но руководитель ЧВК Вагнер обратился лично к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться.

Журналисты WP отмечают, что высказывания Пригожина свидетельствуют о том, что его мольбы не были услышаны, а угроза отказа от боя в Бахмуте является «последней попыткой уцепиться за значительную роль во вторжении».

Издание добавляет, что обнародованные документы также свидетельствуют о том, что российское военное руководство «было разочаровано острыми публичными нападками Пригожина» и обсуждало, как обуздать его критику.

Чиновники Минобороны рассматривали возможность проведения публичной кампании по дискредитации Пригожина через «доверенное лицо».

«Официальные лица сначала отметили, что если Минобороны намерено противостоять публичным заявлениям Пригожина, они должны найти союзников равного статуса для борьбы с Пригожиным, а не делать это самим».

Издание отмечает, что Пригожин также пожаловался, что Минобороны РФ «ворует победы Вагнера», утверждая, что регулярные силы армии РФ «одержали успехи» под Бахмутом, а не наемники ПВК Вагнер.

"За десятки тысяч убитых и раненых на глазах у их матерей и детей [Шойгу и Герасимов] будут отвечать, и я позабочусь о том, чтобы это произошло", - сказал Пригожин.