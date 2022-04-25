«Шагаем вместе к новым победам». Зеленский поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции 25 апреля, 01:23 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах президента Франции.

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«Желаю Эммануэлю Макрону новых успехов во благо французского народа. Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! К сильной и объединенной Европе!» – написал Зеленский в Twitter.

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Он назвал Макрона «настоящим другом Украины».

Макрон по итогам подсчета 96% голосов набирает 57,4% во время второго тура президентских выборов во Франции, а его соперница Марин Ле Пен – 42,6%.

44-летний Макрон, который стал президентом в 2017 году, представлял на выборах партию Вперед, республика!. Он станет лишь третьим президентом в современной истории Франции, дважды подряд занимавшим президентский пост.

Во время выступления после обнародования первых результатов экзитполов Ле Пен признала свое поражение.

Во втором туре предыдущих президентских выборов — в мае 2017 года — Макрон также одержал уверенную победу, обогнав свою соперницу вдвое (66,1% против 33,9%) и став самым молодым главой государства.

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