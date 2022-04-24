Сможет ли Макрон снова одолеть Ле Пен? Сегодня во Франции — решающий тур выборов президента: что важно знать о шансах кандидатов и прогнозах 24 апреля, 09:48 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на теледебатах перед вторым туром выборов, 20 апреля 2022 (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

В воскресенье, 24 апреля, состоится второй тур выборов президента Франции. В нем действующему президенту Эммануэлю Макрону противостоит лидер ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен.

В первом туре, состоявшемся две недели назад (10 апреля) первое место занял Макрон (27,84%), второе — ле Пен (23,15%). Кандидат от ультралевых Жан-Люк Меланшон (21,95%), занявший третье место, призвал французов во втором туре «не дать мадам Ле Пен ни единого голоса».

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НВ рассказывает главное, что важно знать о решающем туре выборов президента Франции и влиянии его исхода на ситуацию в стране и в Европе, а также на отношения с Украиной и Россией.

Какие шансы у Макрона и Ле Пен на победу

Марин Ле Пен участвует в президентских выборах уже в третий раз. Голосование 24 апреля фактически является повторением ее противостояния с Макроном во втором туре предыдущих президентских выборов в мае 2017 года. Тогда Макрон одержал уверенную победу, обогнав Ле Пен вдвое (66,1% против 33,9%) и став самым молодым президентом Франции.

Сейчас соперники подошли ко второму туру с меньшим разрывом. Хотя все 16 опросов, результаты которых были известны менее чем за неделю до голосования, все равно отдавали преимущество Эммануэлю Макрону с отрывом на 7−12% от Ле Пен, сообщала The Guardian. К примеру, опрос Ipsos для Le Parisien/Aujourd'hui en France по состоянию на 19 апреля показывал, что за действующего президента Франции готовы голосовать 56,5%, тогда как за его соперницу — 43,5%.

Британское издание прогнозирует, что на выборах, «вероятно, победит тот кандидат, который сможет достучаться до избирателей за пределами своего лагеря и убедить их в том, что другой вариант будет намного хуже».

Как пройдет второй тур выборов президента Франции

Для победы в первом туре было необходимо набрать более 50% голосов, однако ни одному французскому политику не удалось этого сделать, поэтому французы сегодня придут на избирательные участки еще раз. Такое правило начало действовать в 1965 году, с тех пор ни одни президентские выборы во Франции не состоялись в один тур — всегда требовался второй.

24 апреля участки откроются в 8:00 по местному времени (09:00 по Киеву) и завершат свою работу в разное время. В большинстве населенных пунктов они закроются в 19:00 (20:00 по Киеву), а в крупных городах, например, Париже, Лилле, Бордо и Тулузе голосование продлится до до 20:00 (21:00 по Киеву)

Первые прогнозы и результаты экзит-поллов начнут обнародовать после 20:00 (21:00 по Киеву).

В первом туре Макрон получил наибольшую поддержку на западе, юго-западе и востоке Франции, тогда как север, северо-восток, юг и юго-восток страны отдали предпочтение Ле Пен.

Если в этот раз Макрон сможет завоевать симпатии всей страны и победить на выборах, он станет первым за 20 лет французским президентом, переизбранным на второй срок. Последний раз это удавалось в 2022 Жаку Шираку.

Что Макрон и ле Пен думают об отношениях с Россией и ее вторжении в Украину

Многие годы Марин Ле Пен оставалась последовательной сторонницей сближения Франции с Россией и поддерживала Владимира Путина. Схожей риторике она осталась верна и после первого тура выборов — даже на фоне полномасштабной войны, которую РФ ведет с Украиной, и зверств российской армии на украинской земле.

К примеру, недавно Ле Пен заявила, что готова поддержать «стратегическое сближение НАТО с Россией». «Как только российско-украинская война закончится и будет урегулирована мирным договором, я поддержу осуществление стратегического сближения между НАТО и Россией», — сказала лидер французских ультраправых.

НВ уже публиковал самые одиозные высказывания Марин Ле Пен об Украине и российской агрессии, в том числе более ранние. Среди них были заявления о том, что европейцы якобы «не хотят видеть Украину в Евросоюзе»; о «восхищении Владимиром Путиным, потому что он не позволяет другим странам навязывать ему решения»; о несогласии с антироссийскими санкциями и о том, что «Украина находится в сфере влияния России», а «жители Крыма хотели присоединиться к России, я не вижу оснований ставить под сомнение этот референдум».

Такую позицию Ле Пен и ее сторонников выборов взяла на вооружение команда Макрона, критикуя оппонентов за подыгрывание российской риторике и связи с Кремлем, подытожило незадолго до второго тура Radio France Internationale (RFI). Именно тема отношений с РФ стала одной из центральных в политических дебатах во Франции перед решающим голосованием.

«Мы констатируем, что Марин Ле Пен — у которой долг перед Россией, давшей ей кредит и которой [уже много лет] запрещено пребывание в Украине, потому что она была квалифицирована украинскими властями […] как пропагандистка Кремля — отказалась от того, чтобы ее команда в Европарламенте проголосовала за санкции против России», — напомнил 18 апреля официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь в эфире канала France 2.

В этом и других эфирах Атталь в последнюю неделю перед выборами также заявлял, что в ультраправой партии Национальное объединение «Путин — везде». «Он в ваших банковских счетах, в ваших листовках и в вашей программе, потому что вы предлагаете альянс с Россией», — заявил представитель кабинета Макрона в телевизионной дискуссии с топ-представителем лагеря Ле Пен Жорданом Барделлой (и.о. председателя ее партии).

Атталь также сделал предположение, что для Марин Ле Пен «зверства, которые мы констатируем в Украине» — всего лишь «деталь истории». Так он припомнил политику скандальные слова ее отца, многолетнего лидера партии Национальный фронт Жана-Мари Ле Пена. Тот неоднократно заявлял, что газовые камеры были «лишь деталью истории Второй мировой».

Впрочем, сам Эммануэль Макрон тоже неоднократно демонстрировал спорную своей «компромиссностью» позицию по отношению к Москве. На фоне угрозы российской агрессии в течение всего 2021 года он наиболее часто из всех западных лидеров вел телефонные переговоры с Путиным и продолжил звонить ему даже после вторжения в Украину — преимущественно с бесплодным результатом. Этот факт в апреле 2022 года был вынужден отдельно пояснять канцлер Германии Олаф Шольц, заявив, что таким образом французский президент пытается донести российском диктатору правду о масштабе потерь российской армии в Украине.

А уже после первого тура выборов во Франции Эммануэль Макрон отказался назвать войну России против Украины геноцидом и заявил, что считает украинский и российский народы «братьями», фактически повторяя риторику Кремля. «Я был бы осторожен с такими терминами [речь о геноциде] сегодня, потому что эти два народа — братья. Я хочу продолжать пытаться насколько возможно остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики — это цель», — дословно заявил Макрон в интервью каналу France 2. В ответ МИД Украины был вынужден напомнить французскому лидеру, что «миф о двух братских народах России и Украины начал разрушаться после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году».

И хотя за несколько дней до второго тура Макрон заявил, что Франция поддерживает отказ ЕС от российского газа и эмбарго на закупку российских энергоносителей, после начала вторжения РФ в Украину он предложил французским компаниям «самим решать, оставаться им на российском рынке или нет». Кроме того, Макрон полагает, что вступление Украины а ЕС в состоянии войны невозможно, а ранее он старательно избегал резких заявлений персонально против Путина.

Что будет означать для Франции и мира победа каждого из кандидатов

53-летняя Марин Ле Пен озвучивала и предлагала в своей предвыборной программе немало радикальных инициатив, способных существенно повлиять как на роль Франции в ЕС, так и на внутриполитическую ситуацию в стране.

Наиболее резонансной стала идея, которую Ле Пен предлагает уже вторые президентские выборы подряд — прописать в законодательстве страны понятие «национального предпочтения» или «национального приоритета». Как поясняет RFI, в этом случае живущие в стране иностранцы могут стать людьми «второго сорта», поскольку Ле Пен намерена предоставить французам многие новые преимущества перед иностранцами.

К примеру, спорное рабочее место или социальное жилье согласно такому приоритету должен априори получить гражданин Франции. Семейные пособия и доступ к государственным рабочим местам также будут «зарезервированы для французов». Лишиться французского вида на жительство будет рисковать любой иностранец, который не работает год или более. Высылке из страны должны подвергаться иностранцы, совершившие правонарушения. Незарегистрированным мигрантам предлагается отказывать в медицинской помощи.

Для того, чтобы эти и другие практические шаги стали возможными, Ле Пен в случае своей победы намерена вынести на референдум 18-статейный законопроект о гражданстве, идентичности и иммиграции. Он направлен на пересмотр «всего законодательства, применимого к иностранцам», а также на включение термина «национальное предпочтение» в Конституцию. В этом случае придется также утвердить «примат французского права» над международным и, соответственно, над подписанными Францией международными соглашениями, добавляет RFI. Аналитики предупреждают, что такой набор «новшеств» нарушит принцип равенства, закрепленный в конституции Франции. Доминик Руссо, французский профессор конституционного права, убежден что инициатива Ле Пен может нарушить также европейское законодательство, «поставить Францию на тот же путь, каким идет Венгрия или Польша, и привести к прогрессирующему или непрямому „Фрэкзиту“ (Frexit)».

Среди других скандальных идей Марин Ле Пен — призыв демонтировать ветряные турбины и запретить установку новых, предложение запретить ношение исламского хиджаба в общественных местах и «восстановить нейтралитет» системы образования, основанной на «традиционных ценностях».

Также в случае победы на выборах она намерена вывести Францию из интегрированного командования НАТО, хотя обещает не выходить из Евросоюза.

44-летний Эммануэль Макрон в своей кампании делает упор на экологическую политику, обещая сделать Францию ​​"первой развитой страной, прекратившей потребление нефти, газа и угля".

Кроме того, Макрон намерен продолжить свой курс на реформы рынка труда, снижение налогов и стратегические инвестиций, что ранее способствовало росу занятости во Франции при сохранении системы социального обеспечения (включая выплату пособий по безработице).

В программе Макрона — снижение налогов и сокращение расходов бюджета (на €15 млрд); повышение возраста выхода на пенсию на с 62 до 64 лет. Также французский президент предлагает реформировать систему выплаты социальных пособий, вложить €30 млрд инвестиций в «отрасли будущего» и новые технологии; развивать безуглеродную энергетику (солнечные и морские ветряные электростанции); возобновить строительство АЭС.

Также в случае своего переизбрания Макрон намерен увеличить военный бюджет Франции с €40 до €50 млрд; усилить меры борьбы с преступностью (в том числе с киберпреступностью), а также нарастить объем средств на охрану порядка, включая дополнительные ассигнования для полиции, жандармерии и спецслужб.

Анализируя перспективы избрания Эммануэля Макрона на второй срок, журнал Foreign Policy констатирует, что к нынешним выборам он подошел с намного меньшей популярностью и серьезным риском проиграть Ле Пен. «Он так и не смог обратить французов в свою рыночно-ориентированную этику „нации стартапов“. Французов никогда не прельщало его странное сочетание юношеской энергии и монархического величия. И у него не было резервов популярности, на которые можно было бы опереться, в то время как цены начали неумолимо расти во многих странах мира», — пишет издание. Тем не менее, констатирует аналитик FP, хотя «Макрон может быть не в ладах со своим народом, выбор нелиберального и, возможно, недемократического лидера вместо него стал бы ужасающим экспериментом» для Франции и всей Европы. Тогда как переизбрание Макрона может укрепить единство Западной Европы — наряду с избранием социал-демократа Олафа Шольца канцлером Германии и сохраняющейся популярностью экономиста-технократа Марио Драги в Италии, полагает журнал Foreign Policy.

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