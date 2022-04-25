Подсчет завершен. Макрон победил на президентских выборах во Франции, получив 58,55% голосов 25 апреля, 02:24 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон с супругой (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Эммануэль Макрон набрал 58,55% в ходе второго тура президентских выборов во Франции, а его соперница Марин Ле Пен — 41,45%.

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Об этом сообщает Министерство внутренних дел Франции по по итогам подсчета 100% голосов.

44-летний Макрон, который стал президентом в 2017 году, представлял на выборах партию Вперед, республика!. Он станет лишь третьим президентом в современной истории Франции, дважды подряд занимавшим президентский пост.

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«Никто не останется на обочине дороги», — сказал Макрон в воскресенье вечером в своей победной речи, произнесенной в Париже на фоне Эйфелевой башни. Его приветствовали несколько сотен сторонников, которые размахивали флагами Франции и ЕС.

«Нам предстоит многое сделать, и война в Украине напоминает нам, что мы переживаем трагические времена, и что голос Франции должен быть услышан», — заявил он.

Во время своего выступления после обнародования первых результатов экзитполов Ле Пен признала свое поражение.

Во втором туре предыдущих президентских выборов — в мае 2017 года — Макрон также одержал уверенную победу, обогнав свою соперницу вдвое (66,1% против 33,9%) и став самым молодым главой государства.

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