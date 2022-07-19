Выборы лидера Консервативной партии Британии: список кандидатов сократился до трех

19 июля, 17:28
Статуя бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля на фоне Биг-Бена (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Статуя бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля на фоне Биг-Бена (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Еще один кандидат на пост лидера правящей Консервативной партии Великобритании — бывшая министр по вопросам местного самоуправления и общин Кеми Баденок — выбыла из гонки во вторник, 19 июля.

Как сообщает The Guardian, Баденок набрала меньше всего голосов депутатов-консерваторов во время четвертого раунда голосования. Результаты голосования:

  • экс-канцлер казначейства Риши Сунак — 118;
  • экс-министр обороны, министр торговой политики Пенни Мордонт — 92;
  • глава МИД Лиз Трасс — 86;
  • Кеми Баденок — 59.
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Последний этап голосования, после которого кандидатов останется только двое, состоится 20 июля. После этого победителя будут выбирать члены Консервативной партии по всей Великобритании. Имя нового лидера партии и премьер-министра Британии станет известно 5 сентября.

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Действующий премьер Борис Джонсон во время своего последнего заседания кабинета министров во вторник получил прощальный подарок — первые издания книг Уинстона Черчилля о Второй мировой войне. В 2014 году была опубликована книга Джонсона Фактор Черчилля, в которой он подробно описывал жизнь политика.

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Джонсон, который активно поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться на должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его на посту.

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Джонсон также обратился к украинцам и подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь столько, сколько потребуется.

Начиная с 5 июля количество отставок в британском правительстве и правящей Консервативной партии превысило 50, сообщает BBC. Министры, среди которых бывшие соратники Джонсона, призывали премьера добровольно уйти в отставку.

Первыми 5 июля подали в отставку канцлер казначейства Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.

Скандал разгорелся после того, как член Консервативной партии Крис Пинчер подал в отставку с поста заместителя главного кнута из-за обвинений в том, что он пьяным домогался до двух мужчин в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и «поставил себя и других в неловкое положение».

Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе о его поведении по отношению к двум депутатам-консерваторам. Сам он эти обвинения отрицал.

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Незадолго до отставки первых министров Борис Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.

Пресс-секретарь британского премьера признал, что его информировали о жалобе на Пинчера в 2019 году. Несмотря на это, Джонсон снова назначил Пинчера на должность в феврале 2022 года. Представитель Даунинг-стрит предположил, что Джонсон мог забыть, что его информировали о жалобе. До этого на Даунинг-стрит несколько дней утверждали, что премьер не знал о конкретных обвинениях в отношении Пинчера.

6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. Повторный вотум недоверия премьеру нельзя было инициировать в течение 12 месяцев.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Великобритания Выборы в Великобритании Консервативная партия Лиз Трасс

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