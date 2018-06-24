Выборы в Турции: оппозиция пожаловалась ЦИК на нарушения в ходе голосования

На выборах президента Турции лидирует Эрдоган с 52,65% голосов

В Турции представители оппозиционной Народно-республиканской партии заявили о нарушениях в ходе парламентских и президентских выборов и обратились в ЦИК с соответствующими заявлениями, передает DW.

Представитель Народно-республиканской партии Бюлент Тескан в ходе пресс-конференции в Анкаре показал видеозапись со свидетельством очевидца, говорившего о вбросах бюллетеней на участке в одном из районов Шанлыурфы - Суруче.

Также по словам Тескана, на другом участке в этой провинции в ночь на 24 июня в урны были внесены сотни бюллетеней в поддержку Партии справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана и вступившей с ней в альянс Партии националистического движения.

Как передает Anadolu, после подсчета 96,65% бюллетеней, на выборах президента Турции лидирует Эрдоган с 52,65% голосов, оппозиционный кандидат Индже набирает 30,75%.

Ранее сообщалось, что в ходе досрочных парламентских и президентских выборов в Турции на нескольких избирательных участках задержаны 10 иностранцев.

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Предварительные результаты выборов будут обнародованы вечером 24 июня.

На пост главы государства баллотируется действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его главный соперник — кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже.