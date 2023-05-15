Миссия — победить Эрдогана: удастся ли это «турецкому Ганди» во втором туре и какие изменения несет Турции Кемаль Кылычдароглу 15 мая, 16:02 Сюжет NV Премиум Кемаль Кылычдароглу впервые за многие годы объединил против Реджепа Эрдогана турецкую оппозицию, однако не смог победить в первом туре (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президентские выборы в Турции получат продолжение. Поскольку действующий президент страны Реджеп Эрдоган не набрал 50% голосов, во втором туре ему будет противостоять Кемаль Кылычдароглу, которого западная пресса называет полной противоположностью Эрдогана.



14 мая состоялся первый тур выборов в Турции – президентских и парламентских одновременно. После обработки 100% бюллетеней Эрдоган получил 49,51% голосов, тогда как его главный оппонент Кылычдароглу – 44,88%.

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В парламентском голосовании партия Эрдогана победила: его Народный альянс поддержали 49,32% избирателей, в то время как ближайшие соперники пропрезидентской политсилы (6 оппозиционных партий, объединившихся в Национальный альянс вокруг Кылычдароглу) заручились поддержкой около 35,1% избирателей. Впрочем, по подсчетам Al Jazeera, партия Эрдогана потеряет часть мандатов: количество ее мест в парламенте уменьшится с 296 до ориентировочно 266 кресел.

Но главное внимание мира теперь будет приковано ко второму туру выборов президента, который назначен на 28 мая 2023 года.

NV напоминает, что важно знать о Кемале Кылычдароглу, который в этот день попытается лишить Реджепа Эрдогана президентского кресла.



«Турецкий Ганди»: Кылычдароглу как зеркальная противоположность Эрдогана

74-летний Кемаль Кылычдароглу более чем на пять лет старше Реджепа Эрдогана, однако вся его политическая карьера тесно связана с многолетним правлением турецкого автократа.