Эрдоган и его партия проигрывают оппозиции перед выборами в Турции — данные опросов 13 марта, 17:11 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Оппозиционный кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу, по данным опросов, опережает действующего главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана более чем на 10 процентных пунктов в преддверии выборов, а оппозиционный блок Альянс наций лидирует в парламентской гонке.

Об этом сообщает агентство Reuters.



Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. 74-летний бывший экономист Кемаль Кылычдароглу, лидер Народно-республиканской партии (НРП), стал объединенным кандидатом от оппозиции.

Видео дня

Как пишет Reuters, Эрдоган столкнулся с падением рейтингов на фоне кризиса стоимости жизни и разрушительных землетрясений, в результате которых погибли более 50 тысяч человек.



Опрос Aksoy Research, проведенный 8 марта, показал, что Кылычдароглу с 55,6% поддержки опережает Эрдогана с 44,4%. Он был объявлен кандидатом от оппозиционного альянса 6 марта. Согласно опросу, оппозиционный блок получает 44,1% поддержки, прокурдская Демократическая партия народов (ДПН) — 10,3%, а правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и ее националистические союзники Партия националистического движения (ПНД) вместе — 38,2%.

По данным опроса Alf Research 6−7 марта, у Кылычдароглу 55,1%, а у Эрдогана — 44,9%. Народно-республиканская партия (НРП) Кылычдароглу пользуется поддержкой 31,8%, а Партия справедливости и развития — 31%. Оппозиционный блок набрал 43,5% голосов, ДПН — 11,3%, а ПСР и ПНД вместе — 37,5%.

Согласно опросу Piar Research, Кылычдароглу лидирует с 57,1%, а Эрдоган набирает 42,9%. НРП Кылычдароглу поддержали 32,3%, ПСР Эрдогана — 30,8%, ДПН — 11,6%. Оппозиционный блок поддерживают 46,4%, ПСР и ПНД — 37,8%,

Опрос ORC Research, который проводился 4−6 марта — до того, как Кылычдароглу официально объявили кандидатом от оппозиции — показал, что его поддерживают 56,8%, а Эрдогана — 43,2%.