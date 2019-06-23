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Поражение Эрдогана: на выборах в Стамбуле побеждает кандидат от оппозиции

Сегодня, 20:43
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Поражение Эрдогана: на выборах в Стамбуле побеждает кандидат от оппозиции - фото

REUTERS/Huseyin Aldemir

Экрем Имамоглу

На муниципальных выборах в Стамбуле лидирует оппозиционный кандидат Экрем Имамоглу, партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана нанесено крупнейшее поражение за 16 лет его правления.

Как сообщает Reuters, по результатам обработки 95% бюллетеней Имамоглу получил 53,6% голосов избирателей.

Кандидат от правящей Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым, получивший 45,4%, признал поражение на выборах.

«На данный момент мой соперник лидирует. Я поздравляю его и желаю ему удачи. Я хочу, чтобы Имамоглу хорошо служил Стамбулу», — сказал он.

По словам Йылдырыма, выборы в Стамбуле являются показателем успеха демократии в Турции.

Имамоглу, кандидат от Республиканской народной партии, с небольшим перевесом одержал победу на первых выборах мэра Стамбула 31 марта. Правящая партия добилась перевыборов, сославшись на фальсификации в ходе выборов.

Правящая Партия справедливости и развития президента Реджепа Эрдогана впервые с 1994 года уступила власть в крупнейшем городе страны.

Теги:   Реджеп Тайип Эрдоган Стамбул Турция

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