Выборы в США: в Палату представителей прошло рекордное количество женщин

По предварительным итогам промежуточных выборов в США Палату представителей американского Конгресса прошло более ста женщин, что стало рекордом в истории страны.
Как сообщает USA Today, 113 женщин уже гарантированно получили места в Палате представителей США.
Окончательных результатов выборов в Палату представителей пока нет.
По последним данным, женщины-политики также получили десять мест в Сенате. Кроме того, по меньшей мере восемь женщин победили на выборах губернаторов.
Кроме того, как сообщает Huffington Post, впервые избраны в Конгресс две мусульманки.
42-летняя Ильхэн Омар, уроженка Сомали, победила в одном из округов штата Миннесота. От штата Мичиган выбрана 37-летняя Рашид Тлаиб, родившаяся в штате Детройт, ее родители - мигранты из Палестины.
6 ноября в США прошли выборы сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса, губернаторов штатов и членов законодательных собраний штатов, судьей, членов советов школьных округов.
Как показали предварительные результаты, Демократическая партия займет большинство мест в Палате представителей, а республиканцы сохранят контроль над Сенатом.
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