Трамп пообещал посадить своих политических оппонентов, если победит на выборах в США 31 августа, 03:05 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Reba Saldanha)

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что посадит в тюрьму своих политических оппонентов в случае победы на предстоящих американских выборах.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на интервью кандидата в президенты США.

У Трамп спросили, будет ли он использовать пост президента для заключения в тюрьму своих политических оппонентов — как он обещал сделать в 2016 году. Тогда экс-президент говорил, что «посадит» Хиллари Клинтон, которая была его оппоненткой, но не сделал этого, находясь на посту.

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В ответ экс-президент США дал понять, что он это сделает.

«У вас нет выбора, потому что они делают это с нами», — сказал Трамп.

Он также утверждал, что никогда не противостоял действующему американскому лидеру Джо Байдену «так сильно, как мог бы», находясь на своем посту. Экс-президент добавил, что, по его мнению, за уголовными обвинениями против него стоит Байден.

Трамп также назвал демократов и другие его политических оппонентов «больными и злыми людьми».

Дональду Трампу выдвинули обвинения уже в четырех уголовных делах. Ранее ему, в частности, инкриминировали незаконное хранение секретных документов и фальсификацию отчетности для сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.

Также ему выдвинули более десятка обвинений в связи с его попытками отменить результаты выборов в Джорджии 2020 года.