Результаты промежуточных выборов США станут известны в декабре

10 ноября, 00:22
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8 ноября в США состоялись промежуточные выборы (Фото:EUTERS/Rachel Wisniewski)

8 ноября в США состоялись промежуточные выборы (Фото:EUTERS/Rachel Wisniewski)

Во вторник, 8 ноября в США состоялись промежуточные выборы. Окончательные результаты станут известны в декабре.

Об этом сообщает Reuters.

Судьба американского Сената может решиться в американском штате Джорджия, где после подсчетов 99% бюллетеней ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов. Избирательная гонка состоялась между представителем Демократической партии, действующим сенатором Рафаэлем Уорноком и претендентом от Республиканской партии Гершелем Уокером, которого поддержал Дональд Трамп. Ни один из них не получил необходимые 50% голосов, хотя Ворнок несколько лидирует в голосовании с небольшим отрывом.

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«Вероятно, не последнюю роль в этом сыграло участие в выборах кандидата от Либертарианской партии Чейза Оливера, получившего более 2% голосов. Таким образом, республиканцы потерпят ощутимое поражение в штате, который ранее электорально принадлежал им», — подчеркивают обозреватели Reuters.

В США состоялись промежуточные выборы: так называют голосование в середине срока действующего президента, по итогам которого обновляется состав Конгресса США (Палаты представителей — полностью, Сената — частично).

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Джо Байден Конгресс США Сенат США Палата представителей Республиканская партия США Демократическая партия США

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