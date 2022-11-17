Республиканцы побеждают в Палате представителей — CNN

17 ноября, 01:51
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В палату вернется идеология бывшего президента США Дональда Трампа (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

В палату вернется идеология бывшего президента США Дональда Трампа (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Республиканцы побеждают демократов в Палате представителей на промежуточных выборах в США. Республиканская партия наконец-то преодолела порог в 218 мест, пишет CNN.

В штате Джорджия все еще продолжаются незавершенные выборы в Сенат, которые будут решены в декабрьском втором туре и будут определять, насколько велико будет большинство демократов.

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Победа республиканцев в Палате представителей завершит второй срок пребывания демократа Нэнси Пелоси в должности спикера в январе.

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Как пишет CNN, в палату вернется идеология бывшего президента США Дональда Трампа.

"Новая Палата представителей под руководством республиканцев наверняка сделает жизнь Белого дома несчастной до конца срока Байдена, как президент признал перед выборами, когда он сказал журналистам, что потеря большинства Демократической партии сделает ситуацию "сложнее", - пишет CNN.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Конгресс США Республиканская партия США Демократическая партия США

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