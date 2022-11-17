Промежуточные выборы в США: Байден поздравил республиканцев, получивших большинство в Палате представителей

17 ноября, 08:58
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Байден заявил, что будет работать со всеми, кто захочет работать с ним для достижения результатов (Фото:Jim Bourg/Reuters)

Байден заявил, что будет работать со всеми, кто захочет работать с ним для достижения результатов (Фото:Jim Bourg/Reuters)

Президент США Джо Байден поздравил республиканцев, которые побеждают демократов на промежуточных выборах в США, получив большинство в Палате представителей.

«Я поздравляю лидера Маккарти (Кевин Маккарти, лидер республиканцев в нижней палате Конгресса США — ред.) с тем, что республиканцы получили большинство в Палате представителей. И готов работать с республиканцами в Палате представителей, чтобы добиться результатов для работающих семей», — отметил он в обращении, опубликованном на сайте Белого дома.

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Байден отметил, что на этих выборах избиратели ясно выразили свои опасения: они хотят защиты права выбора и сохранения американской демократии.

«Они хотят, чтобы мы сосредоточились на вопросах, которые для них важны, и на том, чтобы сделать их жизнь лучше. И я буду работать с любым — республиканцем или демократом — кто готов сотрудничать со мной, чтобы добиться результатов для них», — резюмировал президент США.

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Накануне Республиканская партия США преодолела порог в 218 мест для получения большинства в нижней палате Конгресса США.

Победа республиканцев в Палате представителей завершит второй срок пребывания демократа Нэнси Пелоси в должности спикера в январе.

Лидер Республиканской партии в Палате представителей США Кевин Маккарти ранее заявлял, что если его партия одержит победу на промежуточных выборах, он потребует от Украины большей подотчетности по поставкам оружия.

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что двухпартийная поддержка Украины сохранится на высоком уровне после промежуточных выборов в США.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Джо Байден Палата представителей Республиканская партия США

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