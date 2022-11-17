Промежуточные выборы в США: Байден поздравил республиканцев, получивших большинство в Палате представителей 17 ноября, 08:58 Байден заявил, что будет работать со всеми, кто захочет работать с ним для достижения результатов (Фото:Jim Bourg/Reuters)

Президент США Джо Байден поздравил республиканцев, которые побеждают демократов на промежуточных выборах в США, получив большинство в Палате представителей.

«Я поздравляю лидера Маккарти (Кевин Маккарти, лидер республиканцев в нижней палате Конгресса США — ред.) с тем, что республиканцы получили большинство в Палате представителей. И готов работать с республиканцами в Палате представителей, чтобы добиться результатов для работающих семей», — отметил он в обращении, опубликованном на сайте Белого дома.

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Байден отметил, что на этих выборах избиратели ясно выразили свои опасения: они хотят защиты права выбора и сохранения американской демократии.

«Они хотят, чтобы мы сосредоточились на вопросах, которые для них важны, и на том, чтобы сделать их жизнь лучше. И я буду работать с любым — республиканцем или демократом — кто готов сотрудничать со мной, чтобы добиться результатов для них», — резюмировал президент США.

Накануне Республиканская партия США преодолела порог в 218 мест для получения большинства в нижней палате Конгресса США.

Победа республиканцев в Палате представителей завершит второй срок пребывания демократа Нэнси Пелоси в должности спикера в январе.

Лидер Республиканской партии в Палате представителей США Кевин Маккарти ранее заявлял, что если его партия одержит победу на промежуточных выборах, он потребует от Украины большей подотчетности по поставкам оружия.



Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что двухпартийная поддержка Украины сохранится на высоком уровне после промежуточных выборов в США.