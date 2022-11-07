На выборах в Конгресс США досрочно проголосовали более 35 млн американцев

7 ноября, 06:12
Поделиться:
Кампания кандидатов от Республиканской партии Аризоны (Фото:REUTERS/Brian Snyder REFILE)

Кампания кандидатов от Республиканской партии Аризоны (Фото:REUTERS/Brian Snyder REFILE)

В США на промежуточных выборах в Конгресс США досрочно проголосовали уже более 35 миллионов американцев. Выборы пройдут 8 ноября.

Об этом сообщает Голос Америки.

Как отмечается, тенденция увеличения случаев досрочного голосования продолжается. По данным проекта Выборы в США, в этом году их количество уже превысило показатели выборов в Конгресс в 2014 и 2018 годах, которые проходили посреди президентских сроков Барака Обамы и Дональда Трампа.

Видео дня

Уточняется, что на этой гонке ведется борьба за все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате.

Читайте также:
Twitter отложил введение платной верификации до завершения выборов в США — CNN

Как напоминает издание, с начала 2021 года демократы сохраняют контроль над обеими палатами, что позволяет Байдену продвигать некоторые из своих законодательных приоритетов, нередко при консолидированной оппозиции законодателей-республиканцев.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Конгресс США Республиканская партия США Демократическая партия США Промежуточные выборы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X