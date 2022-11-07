На выборах в Конгресс США досрочно проголосовали более 35 млн американцев 7 ноября, 06:12 Кампания кандидатов от Республиканской партии Аризоны (Фото:REUTERS/Brian Snyder REFILE)

В США на промежуточных выборах в Конгресс США досрочно проголосовали уже более 35 миллионов американцев. Выборы пройдут 8 ноября.

Об этом сообщает Голос Америки.



Как отмечается, тенденция увеличения случаев досрочного голосования продолжается. По данным проекта Выборы в США, в этом году их количество уже превысило показатели выборов в Конгресс в 2014 и 2018 годах, которые проходили посреди президентских сроков Барака Обамы и Дональда Трампа.

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Уточняется, что на этой гонке ведется борьба за все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате.

Как напоминает издание, с начала 2021 года демократы сохраняют контроль над обеими палатами, что позволяет Байдену продвигать некоторые из своих законодательных приоритетов, нередко при консолидированной оппозиции законодателей-республиканцев.