В Палату представителей США переизбрали умершего демократа 10 ноября, 04:34 Во вторник, 8 ноября, в США прошли промежуточные выборы (Фото:REUTERS/David Swanson)

Умершего в октябре демократа переизбрали в палату представителей США в штате Пенсильвания. Промежуточные выборы в Конгресс прошли во вторник, 8 ноября.

Об этом пишет Fox News.

По данным филиала телеканала в Пенсильвании, бывший конгрессмен от этого штата демократ Энтони Делюка, умерший 9 октября в возрасте 85 лет, все же был переизбран, получив 85%.



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Как сообщает The Wall Street Journal, по последним данным, у демократов 48 мест в Сенате, у республиканцев — 49 (для большинства необходимо 51). В Палате представителей у демократов 182 места, у республиканцев — 206 (из 218 для большинства).

Во вторник, 8 ноября, в США прошли промежуточные выборы. Американцы переизбирали Палату представителей и около трети членов Сената США, а также 36 губернаторов штатов и трех губернаторов территорий США, мэров городов и местных чиновников. Исторически в США партия действующего президента (в данном случае Демократическая партия) почти всегда теряет места в Палате представителей на таких выборах.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что двухпартийная поддержка Украины сохранится на высоком уровне после промежуточных выборов в США.