Выборы в США: Любимый конгрессмен Путина утратил место в Конгрессе

Представитель Республиканской партии, пророссийский конгрессмен от штата Калифорния Дана Рорабахер проиграл промежуточные выборы в Конгресс кандидату от Демократической партии Харли Роуда.

Как пишет Голос Америки, в американской прессе Рорабахера стали называть "самым любимым конгрессменом Путина" после его попытки убрать имя Сергея Магнитского - российского юриста и обличителя коррупции - из названия американского закона по противодействию коррупции в мировом масштабе.

Кроме того, Роробахер активно противодействовал инициативам Конгресса по борьбе с авторитаризмом в России, и в целом, в Европе и призывал сотрудничать с Кремлем.

Агенты ФБР также предупреждали Рорабахера, что он может стать целью вербовки для российских разведчиков - настолько явно к нему благоволил Кремль.

6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в обе палаты американского Конгресса. Американцы переизбрали полный состав Палаты представителей – по предварительным данным, большинство в ней перейдет от республиканцев к демократам - и обновили состав Сената (переизбирались 35 мест из 100). В Сенате же, напротив, республиканцы сохранят и могут даже усилить свое большинство.

Победа демократов является знаковой – последний раз они выиграли большинство в Палате представителей десять лет назад, в 2008 году.

Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы одержали "потрясающую" победу на промежуточных выборах в Конгресс.

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