Экс-вице-президент США Пенс будет участвовать в президентских выборах в 2024 году

5 июня, 20:58
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Майк Пенс (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Майк Пенс (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс подал документы на участие в президентских выборах в 2024 году от Республиканской партии.

Об этом свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии США.

Ожидается, что Пенс планирует объявить о своей кандидатуре 7 июня перед президентской ратушей.

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Известный консервативными взглядами, 63-летний бывший конгрессмен и губернатор Индианы поддерживал Трампа в течение всего времени его пребывания на посту президента. Но после поражения Трампа на выборах 2020 года он дистанцировался от экс-президента, заявив, что поощрение им участников штурма Капитолия поставило его и его семью под угрозу.

В ноябре 2022 года о своей кандидатуре на президентских выборах в 2024-м объявил лидер республиканцев Дональд Трамп.

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Действующий президент США Джо Байден официально объявил, что идет на второй срок и будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году 25 апреля.

23 мая сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт объявил о своем намерении принять участие в выборах президента США 2024 года.

24 мая губернатор от штата Флорида Рон ДеСантис объявил о своем участии в выборах президента США 2024 года от республиканцев.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Майк Пенс Выборы

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