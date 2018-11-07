07 ноября 2018, среда

Выборы в США: двое американцев украинского происхождения стали губернаторами

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Избранный губернатор Иллинойса Дж. Б. Прицкер имеет украинские корни
Фото: JB Pritzker via Facebook

Избранный губернатор Иллинойса Дж. Б. Прицкер имеет украинские корни

По результатам голосования на промежуточных выборах в США 6 ноября двое кандидатов украинского происхождения были избраны губернаторами штатов Колорадо и Иллинойс. Оба - представители Демократической партии.

Как сообщает Голос Америки, 43-летний представитель ЛГБТ-сообщества Джаред Полис одержал победу на выборах губернатора штата Колорадо.

Полис является третьим поколением украинских иммигрантов, прибывших в США в начале 20-го века. Во время избирательной кампании он выступал за защиту прав иммигрантов и беженцев.

Джаред Полис/jaredpolis via Instagram

 

Новым губернатором штата Иллинойс избран миллиардер Дж. Б. Прицкер, который происходит из семьи украинских евреев.

Дж. Б. Прицкер является одним из 11 миллиардеров семьи Прицкер, которая относится к топ-15 самых богатых семей мира. По данным Celebrity Net Worth, состояние Прицкеров оцениваются в $33,5 млрд.

Дж. Б. Прицкер/JB Pritzker via Facebook

 

Напомним, что 6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в обе палаты американского Конгресса.

Американцы переизбрали полный состав Палаты представителей - по предварительным данным, большинство в ней перейдет от республиканцев к демократам - и обновили состав Сената (переизбирались 35 мест из 100). В Сенате же, наоборот, республиканцы сохранят и могут даже усилить свое большинство.

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Победа демократов является знаковой - в последний раз они выиграли большинство в Палате представителей десять лет назад, в 2008 году.

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