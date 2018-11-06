06 ноября 2018, вторник

Выборы в США: число досрочно проголосовавших в 1,5 раза выше, чем четыре года назад

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В США проходят промежуточные выборы

В США проходят промежуточные выборы

На промежуточных выборах в Конгресс США свыше 33 млн избирателей проголосовали досрочно, что в полтора раза выше, чем на предыдущих выборах в 2014 году, сообщает CNN со ссылкой на данные исследовательской службы Catalist.

Согласно данным, собранным Catalist, по всей стране по меньшей мере 33 166 611 голосов были отданы досрочно или по почте.

На промежуточных выборах 2014 года досрочно проголосовали по меньшей мере 20,6 млн человек к этому же времени. По данным Catalist, после подсчета голосов на выборах в 2014 году число досрочно проголосовавших составило 22,2 млн человек.

Смотрите также

Напомним, что 6 ноября в США проходят промежуточные выборы, на которых республиканцы и демократы борются за большинство мест в Конгрессе.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове