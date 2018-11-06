Выборы в США: число досрочно проголосовавших в 1,5 раза выше, чем четыре года назад

На промежуточных выборах в Конгресс США свыше 33 млн избирателей проголосовали досрочно, что в полтора раза выше, чем на предыдущих выборах в 2014 году, сообщает CNN со ссылкой на данные исследовательской службы Catalist.

Согласно данным, собранным Catalist, по всей стране по меньшей мере 33 166 611 голосов были отданы досрочно или по почте.

На промежуточных выборах 2014 года досрочно проголосовали по меньшей мере 20,6 млн человек к этому же времени. По данным Catalist, после подсчета голосов на выборах в 2014 году число досрочно проголосовавших составило 22,2 млн человек.

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Напомним, что 6 ноября в США проходят промежуточные выборы, на которых республиканцы и демократы борются за большинство мест в Конгрессе.