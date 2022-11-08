Выборы в Конгресс США: Байден выразил оптимизм по перспективам демократов

8 ноября, 05:45
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден выразил оптимизм по поводу возможности сохранения демократами контроля над Конгрессом. Он призвал сторонников проголосовать.

Об этом пишет The Hill.

"Послушайте, если мы сможем удержаться, то будем в невероятной форме. Представьте, что мы сможем сделать во время второго срока, если мы сохраним контроль. Я знаю, что это звучит как очень высокие ожидания, но в любом случае я сконфигурирован оптимистично», — отметил Байден.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Джо Байден Конгресс США Республиканская партия США Демократическая партия США

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