Выборы в Конгресс США: Байден выразил оптимизм по перспективам демократов 8 ноября, 05:45 Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден выразил оптимизм по поводу возможности сохранения демократами контроля над Конгрессом. Он призвал сторонников проголосовать.

Об этом пишет The Hill.

"Послушайте, если мы сможем удержаться, то будем в невероятной форме. Представьте, что мы сможем сделать во время второго срока, если мы сохраним контроль. Я знаю, что это звучит как очень высокие ожидания, но в любом случае я сконфигурирован оптимистично», — отметил Байден.

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Президент США в очередной раз предупредил об опасности избрания поддерживаемых Дональдом Трампом «республиканцев MAGA», назвав их «одной из самых темных сил» в истории США.

8 ноября 2022 года в США пройдут промежуточные выборы, на которых будут заполняться все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате, а также будут избираться губернаторы в 39 штатах и территориях страны. Сейчас большинство в Сенате и Конгрессе составляют демократы.