«Обвиняет Меланию». Трамп в ярости из-за проигрыша своего кандидата в Пенсильвании — NYT

9 ноября, 21:18
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Дональд Трамп в Мар-а-Лаго 8 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Ricardo Arduengo)

Дональд Трамп в Мар-а-Лаго 8 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Ricardo Arduengo)

45-й президент США Дональд Трамп «в ярости» из-за проигрыша на промежуточных выборах в штате Пенсильвания американского врача и популярного ведущего Мехмета Оза. Об этом сообщила в Twitter журналистка The New York Times Мэгги Хаберман.

Журналистка со ссылкой на окружение Трампа написала, что утром в среду он был «в ярости», особенно из-за поражения Оза, и «обвиняет всех, кто посоветовал ему поддержать Оза, в том числе жену, называя это не лучшим ее решением». Оз проиграл демократу Джону Феттерману — он займет место республиканца Пэта Туми в Сенате.

Видео дня

https://twitter.com/maggieNYT/status/1590370778188763137
https://twitter.com/maggieNYT/status/1590373258326847489

По информации источников Хаберман, некоторые люди рекомендуют Трампу перенести его заявление, которое планировалось на этой неделе. Ожидалось, что Трамп объявит о намерении снова баллотироваться в президенты в 2024 году.

Советник Трампа, который общался с ближайшим окружением 45-го президента, также сообщил CNN, что тот «в ярости» и «кричит на всех».

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Как пишет Politico, ряд известных кандидатов, которых лично выбрал и поддерживал Трамп, потерпели поражение на промежуточных выборах, и республиканцы «начали выражать обеспокоенность тем, что результаты оказались не такими, как они ожидали».

Во вторник, 8 ноября, в США прошли промежуточные выборы. Американцы переизбирали Палату представителей и около трети членов Сената США, а также 36 губернаторов штатов и трех губернаторов территорий США, мэров городов и местных чиновников. Исторически в США партия действующего президента (в данном случае Демократическая партия) почти всегда теряет места в Палате представителей на таких выборах.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что двухпартийная поддержка Украины сохранится на высоком уровне после промежуточных выборов в США.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Конгресс США Дональд Трамп

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