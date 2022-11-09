Лучший результат для демократов в Палате за 40 лет. Байден прокомментировал первые результаты промежуточных выборов в США 9 ноября, 23:46 Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Президент США Джо Байден в среду, 9 ноября, прокомментировал первые результаты промежуточных выборов и отметил положительные результаты для Демократической партии.

Во время брифинга глава Белого дома отметил, что «красной волны» (победы республиканцев с большим преимуществом), которую предсказывали СМИ и эксперты, не произошло. Выборы он назвал «хорошим днем для демократии и Америки».



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По словам Байдена, демократы потеряли меньше мест в Палате представителей, чем во время любых других промежуточных выборах при президентах-демократах за последние 40 лет. Он также сказал, что у демократов еще есть шанс сохранить большинство в Палате представителей.

В ходе выступления президент США упомянул полномасштабную агрессию России и сказал, что надеется на продолжение двухпартийной поддержки Украины.

Как сообщает The Wall Street Journal, по последним данным, у демократов 48 мест в Сенате, у республиканцев — 49 (для большинства необходимо 51). В Палате представителей у демократов 182 места, у республиканцев — 206 (из 218 для большинства).

Во вторник, 8 ноября, в США прошли промежуточные выборы. Американцы переизбирали Палату представителей и около трети членов Сената США, а также 36 губернаторов штатов и трех губернаторов территорий США, мэров городов и местных чиновников. Исторически в США партия действующего президента (в данном случае Демократическая партия) почти всегда теряет места в Палате представителей на таких выборах.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что двухпартийная поддержка Украины сохранится на высоком уровне после промежуточных выборов в США.