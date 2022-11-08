Байден заявил, что в случае победы республиканцев на выборах «следующие два года будут ужасными» — CNN 8 ноября, 20:40 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден считает, что в случае победы на промежуточных выборах Республиканской партии его администрацию ожидают «ужасные два года». Об этом сообщает CNN во вторник, 8 ноября.

«Если мы потеряем Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года», — якобы сказал глава Белого дома небольшой толпе в отеле во время визита в Чикаго на прошлой неделе.



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По данным CNN, Байден также заявил, что «хорошая новость» в том, что он сохранит за собой право вето. В материале сказано, что эти слова Байдена указывают на то, «насколько высоки ставки» на промежуточных выборах. До этого в Палате представителей большинство было за демократами.

Во вторник, 8 ноября, в США проходят промежуточные выборы. Американцы переизбирают Палату представителей и около трети членов Сената США, а также 36 губернаторов штатов и трех губернаторов территорий США, мэров городов и местных чиновников. Исторически в США партия действующего президента (в данном случае Демократическая партия) почти всегда теряет места в Палате представителей на таких выборах.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что двухпартийная поддержка Украины сохранится на высоком уровне после промежуточных выборов в США.

Об этом также заявляли представители США, в частности, представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд, которая приехала в Киев 8 ноября.