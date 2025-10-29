Критик помощи Украине. В Нидерландах проходят досрочные парламентские выборы, ультраправая партия Вилдерса имеет шансы на победу

Лидер Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс голосует во время парламентских выборов в Нидерландах, Гаага, 29 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

В Нидерландах в среду, 29 октября, проходят досрочные парламентские выборы. Граждане должны избрать 150 депутатов на четыре года.

Об этом сообщает The Guardian.

Избирательные участки открылись в 7:30 по местному времени и закроются в 21:00, а вскоре после этого ожидается обнародование результатов экзит-пола.

Согласно опросам, ультраправая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса снова имеет шансы одержать победу. В 2024 году Вилдерс выступал против предоставления помощи Украине.

Результаты опросов свидетельствуют, что партия Вилдерса может получить от 24 до 28 мест в 150-местном парламенте. Это значительно ниже 37 мест, которые она получила на выборах 2023 года.

Однако, как отмечает The Guardian, основные партии исключают возможность коалиции с Вилдерсом, что оставляет его партии мало шансов войти в состав правительства.

Главным соперником Вилдерса стал левоцентристский альянс Зеленые левые/Лейбористская партия (GL/PvdA) во главе с бывшим еврокомиссаром Франсом Тиммермансом. По прогнозам, он может получить от 22 до 26 мест в парламенте.

Хорошие результаты прогнозируют и либерально-прогрессивной партии D66, которая, по оценкам, может более чем удвоить свой показатель — с девяти до 21−25 мест — после энергичной и оптимистичной кампании ее 38-летнего лидера Роба Джеттена.

Ожидается, что правоцентристская Христианско-демократическая партия (CDA) во главе с Генри Бонтенбалом увеличит количество своих депутатов в четыре раза, с пяти до 18−22.

По пропорциональной системе Нидерландов, 0,67% голосов избирателей достаточно, чтобы получить одно место в парламенте. Из 27 партий, участвующих в выборах, в парламент могут войти до 16 политических сил.

The Guardian пишет, что такой высокий уровень фрагментации означает, что ни одна партия не может получить большинство. Нидерланды уже более века управляются коалициями, которые в трех последних правительствах состояли из четырех партий.

В июне 2025 года Герт Вилдерс заявил, что его Партия свободы (PVV) покидает правящую коалицию из-за разногласий с партнерами относительно планов по сдерживанию миграции. Из-за этого в стране проводят досрочные парламентские выборы.

PVV одержала победу на выборах 22 ноября 2023 года. Вилдерс является сторонником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступает против Евросоюза, иммиграции и ислама. Именно борьба с иммиграцией была главной темой предвыборной кампании PVV.

Относительно войны России против Украины, в декабре Вилдерс называл Владимира Путина диктатором, но в то же время заявлял, что не следует оказывать военную поддержку Украине, потому что Нидерландам тоже нужно оружие.