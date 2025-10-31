На досрочных выборах в Нидерландах победила проевропейская партия D66, опередив ультраправую PVV

31 октября, 16:09
Поделиться:
Лидер партии Демократы 66 (D66) Роб Йеттен выступает рядом с представителями СМИ в парламенте Нидерландов (Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw/File Photo)

Лидер партии Демократы 66 (D66) Роб Йеттен выступает рядом с представителями СМИ в парламенте Нидерландов (Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw/File Photo)

Проевропейская партия Демократы-66 (D66) официально опередила праворадикальную Партию свободы (PVV) и стала главным победителем досрочных парламентских выборов в Нидерландах.

Об этом в пятницу, 31 октября, сообщило нидерландское агентство ANP.

По данным агентства, после подсчета почти всех голосов Партия свободы уже не имеет шансов догнать D66. Преимущество составляет более 15 тысяч голосов.

Реклама

Читайте также:
Нидерланды выделят Украине €10 млн на расследование преступлений и реформу БЭБ

Окончательные результаты еще должны поступить из муниципалитета Венрай, где пожар в ратуше задержал подсчет бюллетеней, а также от нидерландцев, которые голосовали по почте из-за рубежа — их результаты обнародуют до понедельника.

По предварительным данным, D66 увеличила свое представительство в парламенте с девяти до 26 мест. ANP также допускает, что партия может получить еще одно, «остаточное» место, доведя количество депутатов до 27.

Победа D66 дает ей первый мандат на формирование коалиции и делает Роба Йеттена основным претендентом на пост премьер-министра.

Читайте также:
«Не оставим друзей в беде». Нидерланды выделят 25 млн евро на поддержку украинской энергетики

30 октября сообщалось, что во время досрочных парламентских выборов в Нидерландах лидируют сразу две партии — праворадикальная PVV и проевропейское движение Демократы-66 (D66)

Ранее экзитполы агентства Ipsos I&O предполагали, что первое место займет D66, второе — правая PVV Герта Вилдерса, а третье — праволиберальная VVD.

Досрочные парламентские выборы в Нидерландах происходят из-за распада правящей коалиции в июне 2025 года.

Тогда Герт Вилдерс заявил, что возглавляемая им Партия свободы (PVV) покидает коалицию из-за разногласий с партнерами относительно планов по сдерживанию миграции.

PVV одержала победу на выборах 22 ноября 2023 года. Вилдерс является сторонником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступает против Евросоюза, иммиграции и ислама. Именно борьба с иммиграцией была главной темой предвыборной кампании PVV.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Нидерланды Парламентские выборы Досрочные выборы Избиратели Партии

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies