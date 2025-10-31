На досрочных выборах в Нидерландах победила проевропейская партия D66, опередив ультраправую PVV

Лидер партии Демократы 66 (D66) Роб Йеттен выступает рядом с представителями СМИ в парламенте Нидерландов (Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw/File Photo)

Проевропейская партия Демократы-66 (D66) официально опередила праворадикальную Партию свободы (PVV) и стала главным победителем досрочных парламентских выборов в Нидерландах .

Об этом в пятницу, 31 октября, сообщило нидерландское агентство ANP.

По данным агентства, после подсчета почти всех голосов Партия свободы уже не имеет шансов догнать D66. Преимущество составляет более 15 тысяч голосов.

Окончательные результаты еще должны поступить из муниципалитета Венрай, где пожар в ратуше задержал подсчет бюллетеней, а также от нидерландцев, которые голосовали по почте из-за рубежа — их результаты обнародуют до понедельника.

По предварительным данным, D66 увеличила свое представительство в парламенте с девяти до 26 мест. ANP также допускает, что партия может получить еще одно, «остаточное» место, доведя количество депутатов до 27.

Победа D66 дает ей первый мандат на формирование коалиции и делает Роба Йеттена основным претендентом на пост премьер-министра.

30 октября сообщалось, что во время досрочных парламентских выборов в Нидерландах лидируют сразу две партии — праворадикальная PVV и проевропейское движение Демократы-66 (D66)

Ранее экзитполы агентства Ipsos I&O предполагали, что первое место займет D66, второе — правая PVV Герта Вилдерса, а третье — праволиберальная VVD.

Досрочные парламентские выборы в Нидерландах происходят из-за распада правящей коалиции в июне 2025 года.

Тогда Герт Вилдерс заявил, что возглавляемая им Партия свободы (PVV) покидает коалицию из-за разногласий с партнерами относительно планов по сдерживанию миграции.

PVV одержала победу на выборах 22 ноября 2023 года. Вилдерс является сторонником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступает против Евросоюза, иммиграции и ислама. Именно борьба с иммиграцией была главной темой предвыборной кампании PVV.