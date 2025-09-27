В Молдове из-за подозрений в незаконном финансировании отстранили от выборов еще одну пророссийскую партию

Избирательная комиссия Молдовы отстранила еще одну пророссийскую партию Великая Молдова (Moldova Mare) от участия в парламентских выборах, которые должны состояться 28 сентября.

Об этом сообщило Радио Свобода, отметив, что это уже вторая пророссийская партия, которую отстранили от участия в выборах незадолго до их проведения.

Центральная избирательная комиссия заявила, что Великая Молдова использовала незаконные источники финансирования и иностранные средства, о чем сообщили полиция, службы безопасности и разведка.

Реклама

Читайте также: Сербия задержала двух подозреваемых в причастности к организации беспорядков в Молдове в день выборов

По данным ЦИК Молдовы, партия использовала неучтенные финансовые ресурсы и, возможно, раздавала избирателям деньги, чтобы повлиять на исход голосования. Кроме того, власти подозревают, что партия действовала как преемница ранее запрещенной партии Шор, основанной пророссийским бизнесменом Иланом Шором, который сбежал в Москву.

Лидер Великой Молдовы Виктория Фуртуне, которая ранее была прокурором, назвала решение ЦИК Молдовы предвзятым и заявила о намерении его обжаловать, отметило издание Moldpress. Из-за того, что Великую Молдову поддерживает Илан Шор, Фуртуне включена в санкционный список ЕС.

26 сентября Центральная избирательная комиссия Молдовы приняла решение о недопуске к выборам пророссийской партии Сердце Молдовы.

Решение ЦИК исключить Сердце Молдовы, входящее в пророссийский Патриотический блок и являющееся объектом расследования относительно незаконного финансирования, было принято после судебного решения об ограничении деятельности партии на один год.

В партии заявили о безосновательных нападках со стороны проевропейского правительства. Лидер партии Ирина Влах на этой неделе попала под санкции нескольких стран Европейского Союза из-за подозрений в содействии вмешательству России.



Что известно о роли России в выборах в Молдове

30 июля президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует масштабное вмешательство в парламентские выборы 28 сентября, чтобы продвинуть своих кандидатов.

22 июля четыре левые оппозиционные партии Молдовы — Партия социалистов, Партия коммунистов, Сердце Молдовы и Будущее Молдовы — объявили о намерении объединиться в избирательный блок для участия в парламентских выборах.

На участие в выборах документы также подали партии: PAS, Демократия дома и Патриотический избирательный блок.

По данным Bloomberg, Кремль подготовил многоуровневую стратегию вмешательства в парламентские выборы в Молдове. Ее главная цель — сорвать евроинтеграционный курс страны и ослабить позиции президента Майи Санду и ее партии Действие и Солидарность.

План Москвы предусматривает вербовку диаспоры для голосования, организацию протестов, масштабную кампанию дезинформации в соцсетях и даже привлечение спортсменов и криминальных группировок для провокаций, писало издание.

Молдавские власти уже активно противодействуют — блокируются десятки пропагандистских каналов и пресекаются попытки подкупа избирателей. Президентка Санду подчеркнула: настоящая цель Кремля — использовать Молдову как инструмент давления на Украину и плацдарм для гибридных атак на ЕС.

Глава правящей проевропейской партии Действие и солидарность (PAS) Игорь Гросу заявил, что результаты голосования на парламентских выборах 28 сентября определят будущее страны «не только на следующих четыре года, а на много лет вперед».

