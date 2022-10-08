Четверо руководителей главной пророссийской партии Латвии ушли в отставку после разгрома на выборах 8 октября, 06:44 Янис Урбанович (Фото:facebook.com/saskana)

Четверо руководителей латвийской пророссийской партии Согласие объявили об отставке после разгромного поражения на последних парламентских выборах. Первым о сложении полномочий объявил многолетний председатель правления Янис Урбанович.

Об этом сообщает Delfi.



Об аналогичном решении заявили сопредседатель партии и член правления Андрис Морозов, депутат Рижской думы и заместитель председателя партии Анна Владова, а также мэр Даугавпилса и заместитель председателя партии Андрей Элксниньш.

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Морозов и Владова, комментируя свою отставку в соцсетях, подчеркнули, что ответственность за результаты Согласия на выборах должен нести не только Урбанович как глава партии, но и они.

В Латвии на парламентских выборах победила правоцентристская партия Новое единство премьер-министра Кришьяниса Каринша.