07 ноября 2018, среда

Выборы в Конгресс США: По прогнозам СМИ, демократы получат большинство в палате представителей‍

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Если прогнозы оправдаются, демократы впервые за восемь лет получат большинство в Палате представителей

Если прогнозы оправдаются, демократы впервые за восемь лет получат большинство в Палате представителей

Кандидаты от демократической партии получат большинство в Палате представителей конгресса США по результатам промежуточных выборов, а республиканцы сохранят контроль над сенатом, прогнозирует телеканал Fox News.

Прогноз основан на расчете предварительных результатов голосования, официальных данных выборов пока нет. Для контроля над палатой представителей необходимо получить как минимум 218 голосов.

В Fox News отметили, что если это произойдет, то демократы впервые за восемь лет получат большинство в палате представителей.

По данным телеканала, таким образом "будет нанесен серьезный урон законодательной повестке" президента США Дональда Трампа. Также подчеркивается, что "это даст надежду демократам", которые хотят проведения расследования против Трампа и, "возможно, даже его импичмента". 

С таким же прогнозом выступил и телеканал CNN.

По предварительным результатам, которые транслирует телеканал CNN, к 06:00 по Киеву республиканцы получили 164 места в палате представителей, а демократы - 165.

В сенате республиканцы пока контролируют 50 мест, а демократы - 42. Отметим, что переизбираются только 35 сенаторов из 100. Для победы необходимо получить 51 место.

Фото: скриншот

 

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