Токаев переизбран на пост президента Казахстана — предварительные данные ЦИК 21 ноября, 09:31 Токаева снова избрали президентом Казахстана, он получил более 80% поддержки избирателей (Фото:Press Service of the President of Kazakhstan/Handout via Reuters)

Касым-Жомарт Токаев переизбран президентом Казахстана по итогам внеочередных выборов в стране.

По предварительным данным ЦИК Казахстана, за него проголосовали 81,31% избирателей, пишет Радио Азаттык.

Отмечается, что окончательные результаты выборов в республике практически не отличаются от предварительных.

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Еще до объявления окончательных результатов Токаев провел телефонные переговоры с президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, а также лидером КНР Си Цзиньпином. Они поздравили его с «убедительной победой» на выборах.

Накануне внеочередных выборов в Казахстане критики отмечали, что их результаты уже определены, а другие малоизвестные кандидаты были привлечены к участию в кампании для создания видимости борьбы.

Токаев был переизбран на второй срок. Впервые он стал президентом Казахстана в 2019 году, сменив на этом посту Нурсултана Назарбаева, который правил в стране в 1990 года.