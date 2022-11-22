Токаев официально победил на выборах президента Казахстана, наблюдатели раскритиковали избирательный процесс 22 ноября, 10:16 Инаугурация Токаева назначена на 26 ноября (Фото:Press Service of the President of Kazakhstan/Handout via Facebook)

Нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально победил на выборах и идет на второй президентский срок.

Окончательные итоги подвела Центральная избирательная комиссия Казахстана, пишет Радио Азаттык.

Они не отличаются от предварительных, Токаева поддержали 81,3% избирателей. 5,8% проголосовали против всех. Остальные кандидаты набрали не более 3% голосов.

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Церемония инаугурации Токаева назначена на 26 ноября.

Международные и независимые наблюдатели раскритиковали избирательный процесс в Казахстане.

Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в своем отчете указала, что выборы прошли в «политической обстановке, лишенной конкуренции». Наблюдатели отметили, Токаеву «не было брошено серьезного вызова», а способность казахстанцев участвовать в политической жизни страны остается существенно ограниченной.

Независимые организации в Казахстане сообщили, что в день голосования их представители зафиксировали десятки нарушений.

20 ноября в Казахстане прошли президентские выборы.

Накануне внеочередных выборов в Казахстане критики отмечали, что их результаты уже определены, а другие малоизвестные кандидаты были привлечены к участию в кампании для создания видимости борьбы.

Еще до объявления окончательных результатов Токаев провел телефонные переговоры с президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, а также лидером КНР Си Цзиньпином. Они поздравили его с «убедительной победой» на выборах.



Токаев был переизбран на второй срок. Впервые он стал президентом Казахстана в 2019 году, сменив на этом посту Нурсултана Назарбаева, который правил в стране в 1990 года.