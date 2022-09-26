Правая коалиция побеждает на парламентских выборах в Италии — результаты экзит-поллов 26 сентября, 01:47 Лидер партии Братья Италии Джорджия Мелони. (Фото:REUTERS/Yara Nardi TPX)

В Италии в воскресенье, 25 сентября, прошли досрочные парламентские выборы. Согласно данным экзит-поллов, победу одержала правая коалиция, набрав 43−47% голосов.

Об этом сообщает Politico.



Новым премьер-министром может стать лидер партии Братья Италии Джорджия Мелони. Таким образом, она будет первой женщиной-главой правительства в истории страны.

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Результаты экзит-пола показали, что Братья Италии набрали 23−27%, а их союзники — партии Лига и Вперед, Италия — 9,5−13,5% и 6−8%, соответственно.

Согласно данным опроса, проведенного социологическим агентством SWG для телевидения La7, правая коалиция в целом получит 43−47% голосов.

«Если экзит-поллы подтвердятся, правые возьмут контроль в критический момент для экономики Италии и Европы, когда война России против Украины повлечет за собой инфляцию и проверит границы единства Запада против Москвы», — добавили журналисты Politico.

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