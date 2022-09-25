Выборы в Италии: новое правительство может стать самым правым со времен Второй мировой войны 25 сентября, 13:14 Лидер Братьев Италии Джорджия Мелони (Фото:REUTERS/Flavio Lo Scalzo/File Photo)

25 сентября в Италии проходят досрочные парламентские выборы, фаворитом которой является крайне правая партия Братья Италии во главе с 45-летней Джорджией Мелони.

Объединившись с двумя другими правыми партиями — Лига (раньше — Лига Севера) и Вперед, Италия Сильвио Берлускони, она может возглавить самое правое правительство Италии со времен Второй мировой войны, отмечает BBC.

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Мелони накануне выборов смягчила свою риторику в отношении Европы и возмущалась тем, что ее связывают с фашистским прошлым Италии.

Она также поддерживает западные санкции в отношении России.

При этом Мелони поддерживает лозунг времен фашистов «Бог, отечество и семья», выступает против «ЛГБТ-лобби» и призывает к морской блокаде Ливии, чтобы остановить поток мигрантов.

Экономика Италии восстанавливалась после пандемии COVID-19, но затем энергетический кризис, в значительной степени вызванный вторжением России в Украину, привел к резкому росту цен.

ЕС согласился направить Италии 200 млрд евро. в виде грантов и кредитов на восстановление после пандемии, но это зависит от реформ, согласованных уходящим правительством Марио Драги. Джорджия Мелони призвала к пересмотру плана и говорила о том, чтобы сделать больше для «защиты» национальных интересов Италии в ЕС.

До начала августа левые и центристские партии Италии стремились бросить совместный вызов альянсу Мелони, но им не удалось прийти к соглашению.

Итальянцы избирают две палаты парламента — Палату и Сенат — и по новым правилам их размер был сокращен на треть, поэтому в Палате 400 мест, а в Сенате 200. Это в сочетании со смешанной избирательной системой, вероятно, поможет победить правой коалиции.

По мнению итальянских комментаторов, любой альянс, набравший 40% голосов, может получить до 60% мест. Даже если Братья Италии наберут больше голосов, а союзники Джорджии Мелони предоставят ей абсолютное большинство, решение, кто станет премьер-министром, зависит от президента страны Серджо Маттареллы. Если Мелони удастся стать премьером Италии, она будет первой женщиной на этом посту.

Мелони и ее союзники хотят радикально изменить роль президента. Сейчас президента избирает парламент, правая коалиция хочет заменить эту систему на прямое голосование.

Марио Драги подал в отставку с должности премьера Италии 14 июля после того, как партия Движение пяти звезд отказалась участвовать в важном голосовании по пакету мер экономической помощи семьям и предприятиям, пострадавшим от высоких цен на энергоносители. 21 июля президент Италии распустил парламент.

Мелони, у которой наибольшие шансы возглавить новое правительство, считает, что полномасштабное вторжение России в Украину может быть только «верхушкой айсберга» в борьбе за влияние.

По мнению Мелони, Европа может оказаться под влиянием КНР, поэтому должна «вести битву».

«Если Украина падет, а Запад погибнет, великим победителем будет не Россия [диктатора Владимира] Путина, а Китай Си Цзиньпина», — сказала она.

Мелони неоднократно решительно высказывалась в поддержку позиции Запада по отношению к Украине. Она считает, что война, развязанная РФ, может стать началом перестройки мирового порядка.



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