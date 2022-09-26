Дерзкая римлянка еще и ультраправая. Кто такая следующая премьер Италии Джорджа Мелони, что обещает своей стране и как относится к Украине 26 сентября, 19:20 Эксклюзив НВ Джорджа Мелони в штаб-квартире своей партии Братья Италии не скрывает эмоций, наблюдая за процессом подсчета голосов. 26 сентября 2022 года (Фото:Guglielmo Mangiapane / REUTERS)

По результатам выборов Италия получит самое правое со времен Второй мировой войны правительство, которое впервые возглавит женщина. НВ рассказывает о жизненном пути будущей премьера Джорджи Мелони, ее политических взглядах, обещаниях и личной жизни.



Отец итальянского политика Джорджи Мелони бросил семью, когда та была подростком. Впрочем, предательство близкого человека ее не сломило, а наоборот — подтолкнуло бороться и доказывать, на что она способна.

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Мелони признается, что после этого горького эпизода в детстве у нее появилось ощущение, что она недостаточно хорошо справляется. И по сей день это чувство заставляет ее непрерывно работать. Когда-то, размышляя о своей работе, она даже назвала себя солдатом, а политику — своей боевой задачей.

Вскоре 45-летняя Мелони получит новое звание, а точнее высокую должность. 25 сентября в Италии состоялись досрочные парламентские выборы, и согласно подсчету голосов и по данным экзит-поллов, победу одерживает правая коалиция , состоящая из трех партий: Братья Италии, Лига и Вперед, Италия. Ожидается, что Мелони — лидер первой из политсил, которая набрала около 25% голосов, — возглавит самое правое правительство в истории послевоенной Италии .

Мелони станет первой женщиной-премьером Италии и первым ультраправым лидером одной из крупнейших экономик Европейского Союза. В этой должности она заменит Марио Драги — бывшего главу Европейского центробанка и технократа, который сыграл важную роль в организации международной реакции на войну России против Украины.

Правый поворот в итальянской политике вызвал много дискуссий и опасений среди европейских политиков и мировых обозревателей. В том числе из-за пророссийских взглядов Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони — руководителей партий Лига и Вперед, Италия, которых еще называют «друзьями Путина». Сама Мелони в 2018 году тоже приветствовала объявление российского диктатора победителем очередных выборов в РФ. Она также не скрывает симпатий к венгерскому премьеру-популисту Виктору Орбану, а в своей книге, опубликованной в 2021 году, выразила восхищение лидерством Берлускони за то, что тот решился бросить вызов США.

Правда, с самого начала полномасштабного российского вторжения Мелони демонстрировала непоколебимую поддержку Украины и НАТО. Она осудила «недопустимый широкомасштабный акт войны» со стороны России и заверила, что ее партия будет выступать «безоговорочным гарантом позиции Италии и полной поддержки героической битвы украинского народа».

Среди политических ориентиров Мелони — Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер, но при этом итальянка отмечает оригинальность собственного видения и будущей политики. «Я вдохновляюсь сама собой и совершенно новым опытом, который должен быть исключительно итальянским», — признается политик в интервью британскому телеканалу Sky News .

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