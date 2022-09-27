Защищали «христианское тождество» РФ. Как после выборов ультраправые Италии меняют свое отношение к Москве и что это даст Украине 27 сентября, 16:47 Эксклюзив НВ Джорджа Мэлони в штаб-квартире своей партии Братья Италии, 26 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Богдан Цюпин, европейский корреспондент Голоса Америки, рассказал Радио НВ, как после победы на выборах в Италии ультраправые пытаются изменить восприятие России и от чего зависит успех этого процесса.

Чего ждать от нового итальянского правительства

«Сейчас у нас есть только предварительные результаты выборов. И самое главное, на что сейчас обращают внимание, это то, что коалиция правых, они называют себя правоцентристскими партиями, но многие в Европе комментаторов называют их крайне правыми партиями. Это коалиция партий во главе с Fratelli d’Italia, это партия, названная словами с первой строчки итальянского национального гимна Братья Италии», — рассказал Цюпин.

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В коалицию также вошли, продолжил журналист, и ранее известные имена местной политики, такие как Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони .

«Меньшим партнером в этой коалиции трех партий является партия Маттео Сальвини Lega, бывшая Северная Лига. И самый молодой, самый маленький партнер в этой коалиции — это Forza Italia Сильвио Берлускони. <...> Это долгожитель [итальянской политики], которому скоро будет 86 лет, известный не всегда с лучшей стороны Сильвио Берлускони», — добавил он.

Предыдущие подсчеты указывают, что впервые в истории женщина возглавит правительство Италии, однако вопросы остаются по другим должностям в коалиции.

«Есть очень серьезные опасения по поводу того, что это будет означать для Италии внутри и для ЕС как такового. Потому что Италия является ключевым членом одной из крупнейших ведущих стран ЕС. Фактически [его] третьей крупнейшей экономикой после Германии и Франции, она является большим контрибутором бюджета Европейского Союза», — продолжил Цюпин.

Для Украины, по словам журналиста, это важно из-за принятия решений в ЕС о помощи на основе консенсуса.

Отношение нового правительства Италии к РФ и Украине

«Джорджа Мэлони заявляет о себе как о стороннице НАТО, Запада, она подчеркивает, что она сторонница европейских ценностей. Их лозунг состоит из трех слов: Бог, Родина, Семья. И с одной стороны, это звучит очень твердо и убедительно, проамериканский, как говорится, трансатлантический человек, политик», — добавил эксперт.

Но те люди, которые следят за госпожой Мэлони, рассказал Цюпин, вспоминают, что в некоторых вопросах она была не так последовательна, как пытается делать вид сейчас. К примеру, в 2021 году в своей автобиографической книге Я, Джорджа, она писала, что путинская Россия, цитата: «защищает европейские ценности и христианское тождество».

«Мелони после того, как Путин фактически начал войну против Украины 2014 года, захватив Крым, не имела на такой твердой позиции осуждения Путина. Она говорила о вреде санкций вместе со своими единомышленниками, поэтому сейчас и люди, которые опасаются таких вещей, указывают, что Джорджа Мэлони сейчас с одной стороны говорит, что очень остро, однозначно осуждает агрессию России, Путина, поддерживает США, Запад как таковой и НАТО как организацию западных стран с ценностями, которые она считает западными и европейскими», — отметил журналист.

Но сами действия Мэлони будут зависеть от состава правительства, которое пока абсолютно неизвестно.

«Также будет очень важно видеть, представители каких из этих партий в возможном правительстве во главе с Мэлони будут иметь такие позиции как министр иностранных дел, министр финансов или обороны. Потому что если это будут представители партии Lega Маттео Сальвини, то вполне можно предполагать, что они будут осторожно говорить о расширении санкций в отношении России.

Мелони, несмотря на то, что говорит, что нужно защищать Украину, и громко об этом говорит, следующей фразой после этого, я очень часто вижу в ее выступлениях, были слова: [что] будем бороться за то, чтобы бремя от санкций, наложенных на Россию было более справедливо перераспределено в Европе. И здесь я думаю, что это дело, на которое нам нужно обращать большое внимание, что будет делать правительство Джорджи Мэлони, когда дойдет дело до следующих пакетов санкций в отношении России", — продолжил он.

Основные возникающие вопросы: выберет ли итальянское правительство политику давления на Москву, или уменьшение негатива от санкционного удара.

«Вновь напомню, что Италия — третья по размерам страна Европейского Союза, когда речь идет о размерах экономики. Но если вы посмотрите на исследование Кильского института в Германии, который взял себе такую интересную тему — считать уровень помощи Украине со стороны других стран, то и увидим, что в списке крупнейших доноров Украины, тех стран, которые выделяют помощь Украине, особенно сейчас, фоне российской войны, Италия очень низко в этом списке. Будучи третьей крупнейшей экономикой ЕС, Италия сейчас является девятой страной после Норвегии, Польши, Франции, конечно после Великобритании и Соединенных Штатов, возглавляющих этот список», — добавил Цюпин.

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Журналист подчеркнул, что Италия, хоть и не является такой военной или финансовой мощью Европы, как Франция или Германия, но ее возможности в разы больше действий.

«Не забывайте, что Италия является ключевым донором в бюджет Европейского Союза, а это значит, что эти деньги, в частности, прежде всего, финансовая поддержка, поддержка украинской гривны, гуманитарная помощь Украине и даже военная помощь Украине, которую финансирует Европейский Союз, что является небывалым шагом в истории этой организации — очевидно также и вкладом, заслугой Италии, за что украинцам следует быть благодарными. Но на двустороннем уровне Италия может сделать большее, использовать свой вес гораздо активнее», — подытожил он.