Выборы в Ираке: в Багдаде загорелся склад с бюллетенями накануне пересчета голосов

Накануне пересчета голосов в парламентских выборах в Ираке в Багдаде загорелся крупнейший склад с бюллетенями.

Об этом сообщает BBC.

В здании находились голоса восточного района столицы.

Представитель министерства внутренних дел сообщил, что пожар уничтожил некоторые документы и оборудование - пламя охватило только один из четырех складов. Однако член муниципального совета Багдада Мохамед аль-Рабии заверил, что "все коробки и бумаги сгорели".

Причина пожара не известна.

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На парламентских выборах 12 мая победил альянс Саирун, возглавляемый популистским шиитским клириком Муктадой ас-Садром. Пересчет назначен после обвинений в фальсификациях во время выборов. Парламент распорядился пересчитать около 10 миллионов голосов. Однако не ясно, может ли это повлиять на результат прошедших выборов.