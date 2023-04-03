Партия премьера Финляндии заняла третье место на парламентских выборах 3 апреля, 06:31 Санна Марин и ее Социал-демократическая партия набрала 19,9% (Фото:REUTERS/Tom Little)

В воскресенье, 2 апреля, в Финляндии прошли парламентские выборы. Победу одержала Национальная оппозиционная коалиция во главе с Петтером Орло.

Об этом сообщает MTV.



Партия Орло набрала 20,8% голосов.

Второе место заняла политическая сила Истинные Финны с результатом 20,1%.

Действующий премьер-министр Финляндии Санна Марин и ее Социал-демократическая партия набрала 19,9%.

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«Демократия сказала свое слово», — заявила Санна Марин, признавая свое поражение на выборах.