Партия премьера Финляндии заняла третье место на парламентских выборах
Санна Марин и ее Социал-демократическая партия набрала 19,9% (Фото:REUTERS/Tom Little)
В воскресенье, 2 апреля, в Финляндии прошли парламентские выборы. Победу одержала Национальная оппозиционная коалиция во главе с Петтером Орло.
Об этом сообщает MTV.
Партия Орло набрала 20,8% голосов.
Второе место заняла политическая сила Истинные Финны с результатом 20,1%.
Действующий премьер-министр Финляндии Санна Марин и ее Социал-демократическая партия набрала 19,9%.
«Демократия сказала свое слово», — заявила Санна Марин, признавая свое поражение на выборах.