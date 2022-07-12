За пост лидера британской Консервативной партии будут бороться восемь человек

12 июля, 20:59
В Великобритании началась гонка за пост лидера Консервативной партии, который станет новым премьером после Бориса Джонсона (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

В Великобритании началась гонка за пост лидера Консервативной партии, который станет новым премьером после Бориса Джонсона (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

В первом туре выборов нового лидера Консервативной партии Великобритании примут участие восемь кандидатов. Об этом заявил глава «комитета 1922 года» в Консервативной партии сэр Грэм Брэди во вторник, 12 июля, сообщает The Guardian.

Сейчас на пост лидера политсилы претендуют бывшая министр по вопросам местного самоуправления и общин Кеми Баденох, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, экс-министр здравоохранения Джереми Хант, экс-министр обороны Пенни Мордонт, экс-канцлер казначейства Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, депутат Том Тугендхат и новый канцлер казначейства Надим Захави.

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Среди тех, кто отказался выдвигать свою кандидатуру, бывший министр здравоохранения Британии Саджид Джавид. Первый тур голосования пройдет уже 13 июля, вскоре после этого объявят результаты. Имя нового британского премьера может стать известно 5 сентября.

Согласно новым правилам, для включения в бюллетени каждому кандидату нужно было 20 сторонников в парламенте. Для участия в следующем туре за кандидата должны проголосовать 30 депутатов. После того как количество кандидатов сократится до двух, за победителя будут голосовать около 100 тысяч членов Консервативной партии.

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Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться на должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его на посту.

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Джонсон также обратился к украинцам и подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь столько, сколько потребуется.

Начиная с 5 июля количество отставок в британском правительстве и правящей Консервативной партии превысило 50, сообщает BBC. Министры, среди которых бывшие соратники Джонсона, призывали премьера добровольно уйти в отставку.

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Скандал разгорелся после того, как на прошлой неделе член Консервативной партии Крис Пинчер подал в отставку с поста заместителя главного кнута из-за обвинений в том, что он пьяным домогался до двух мужчин в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и «поставил себя и других в неловкое положение».

Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе о его поведении по отношению к двум депутатам-консерваторам. Сам он эти обвинения отрицал.

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Незадолго до отставки первых министров Борис Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.

Пресс-секретарь британского премьера признал, что его информировали о жалобе на Пинчера в 2019 году, сообщает The Guardian. Несмотря на это, Джонсон снова назначил Пинчера на должность в феврале 2022 года. Представитель Даунинг-стрит предположил, что Джонсон мог забыть, что его информировали о жалобе, пишет Sky News. До этого на Даунинг-стрит несколько дней утверждали, что премьер не знал о конкретных обвинениях в отношении Пинчера.

6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. Повторный вотум недоверия премьеру нельзя было инициировать в течение 12 месяцев.

Как британский премьер Борис Джонсон поддерживал Украину и за что его полюбили украинцы

https://www.youtube.com/embed/7dLuX7iiOBk
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Великобритания Выборы в Великобритании Консервативная партия Правительство Великобритании Джереми Хант Лиз Трасс

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