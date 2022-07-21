Выборы премьера Британии: Лиз Трасс опережает Риши Сунака — опрос

21 июля, 23:28
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на 24% опережает своего конкурента, бывшего канцлера казначейства Риши Сунака, в гонке за пост лидера правящей Консервативной партии и нового британского премьера.

Об этом свидетельствуют результаты опроса британской международной компании YouGov, проведенного среди 730 членов Консервативной партии. 62% участников опроса сказали, что проголосуют за Трасс, 38% - за Сунака. Предыдущий опрос YouGov на этой неделе показывал, что Трасс опережает Сунака на 19%.

Видео дня
https://twitter.com/YouGov/status/1550148777733914626

Результаты опроса также указывают на то, что примерно каждый пятый член Консервативной партии сейчас либо не определился, либо не планирует голосовать.

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20 июля Лиз Трасс и Риши Сунак вышли в финал голосования за следующего лидера Консервативной партии, которое проходило в несколько раундов среди депутатов-тори. Теперь за победителя будут голосовать 160 тысяч членов Консервативной партии по всей Великобритании. Имя нового лидера политсилы и премьера объявят 5 сентября.

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Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться на должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его на посту.

Как британский премьер Борис Джонсон поддерживал Украину и за что его полюбили украинцы

https://www.youtube.com/embed/7dLuX7iiOBk
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Джонсон также обратился к украинцам и подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь столько, сколько потребуется.

Начиная с 5 июля количество отставок в британском правительстве и правящей Консервативной партии превысило 50, сообщает BBC. Министры, среди которых бывшие соратники Джонсона, призывали премьера добровольно уйти в отставку.

Первыми 5 июля подали в отставку канцлер казначейства Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.

Скандал разгорелся после того, как член Консервативной партии Крис Пинчер подал в отставку с поста заместителя главного кнута из-за обвинений в том, что он пьяным домогался до двух мужчин в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и «поставил себя и других в неловкое положение».

Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе о его поведении по отношению к двум депутатам-консерваторам. Сам он эти обвинения отрицал.

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Незадолго до отставки первых министров Борис Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.

Пресс-секретарь британского премьера признал, что его информировали о жалобе на Пинчера в 2019 году. Несмотря на это, Джонсон снова назначил Пинчера на должность в феврале 2022 года. Представитель Даунинг-стрит предположил, что Джонсон мог забыть, что его информировали о жалобе. До этого на Даунинг-стрит несколько дней утверждали, что премьер не знал о конкретных обвинениях в отношении Пинчера.

6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. Повторный вотум недоверия премьеру нельзя было инициировать в течение 12 месяцев.

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https://www.youtube.com/embed/aaghnWG7AVE
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Опрос Великобритания Соцопрос Выборы в Великобритании Консервативная партия Лиз Трасс

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